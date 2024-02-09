Украинские терминалы Starlink парализованы в районе Авдеевки

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Российские военные парализовали работу терминалов Starlink в районе Авдеевки, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации СМИ, нейтрализовать средства связи, которые Украине предоставил Илон Маск, удалось российским специалистам радиоэлектронной борьбы. По их словам, в районе Авдеевки отсутствует сигнал в радиусе 12 километров.
При этом, потерю связи подтверждают и сами украинцы, публикуя скриншоты со своих устройств.
Отмечается, что качество сигнала в этом районе становилось всё хуже и хуже на протяжении последних двух месяцев, а теперь связь пропала окончательно.
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При этом, потерю связи подтверждают и сами украинцы, публикуя скриншоты со своих устройств.
«Пишут: Starlink, как и прежде, видит спутник, иногда устанавливает связь, но скорость — почти в 300 раз ниже привычной. Приходится общаться в Whatsapp и передавать секретные донесения из рук в руки — через пеших курьеров», — уточнили в Mash.
Отмечается, что качество сигнала в этом районе становилось всё хуже и хуже на протяжении последних двух месяцев, а теперь связь пропала окончательно.
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Евгения Парфентьева