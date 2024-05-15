В ЛНР силы РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой

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Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с данного пункта корректировался артиллерийский огонь. По словам Марочко, в результате атаки противник потерял троих солдат, а также средства связи и наблюдения.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова