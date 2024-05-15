Путин назвал главную проблему переговоров по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий со стороны Запада. Об этом он сообщил в интервью китайскому информагентству «Синьхуа», текст доступен на сайте Кремля.
По словам главы государства, Россия имеет дело с государствами, правящие элиты которых выбирают мироустройство не на основе международного права. Путин отметил, что поведение Запада хоть и базируется на правилах, однако они словно меняются вместе с политической конъюнктурой и интересами.
Президент особенно подчеркнул, что РФ желает всеобъемлющего и справедливого урегулирования украинского противостояния мирными способами. Российский лидер положительно оценил подходы КНР к урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Президент особенно подчеркнул, что РФ желает всеобъемлющего и справедливого урегулирования украинского противостояния мирными способами. Российский лидер положительно оценил подходы КНР к урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова