Министр обороны Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при одном условии

Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта, однако это произойдет при одном условии.
«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», — написал Умеров в соцсети.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным главой государства, так как срок его полномочий истёк ещё в мае прошлого года. Тем не менее, Москва готова вести переговоры даже с ним.
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