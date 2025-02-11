Трамп заявил, что Украина может стать Россией, а США вернут «​потраченные» на ​Киев миллиарды

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Дональд Трамп допустил возможность того, что Украина со временем может стать частью России, а также заявил, что хочет вернуть деньги, потраченные США на поддержку Киева.
В интервью Fox News он отметил, что Вашингтон выделил сотни миллиардов долларов, и выразил желание получить компенсацию в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов.
По словам президента, Украина уже фактически согласилась на это.
Кроме того, Трамп сообщил, что предупредил Киев о невозможности дальнейшего финансирования на прежних условиях и потребовал от украинской стороны предпринять какие-либо шаги.
Он также повторил, что, если бы остался у власти после первого срока, конфликта на Украине удалось бы избежать. Бывший президент заявил, что выборы были сфальсифицированы, и добавил, что при нем не случилось бы ни боевых действий на Украине, ни нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
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«Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть. Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд», — заявил Трамп Fox News.
По словам президента, Украина уже фактически согласилась на это.
Кроме того, Трамп сообщил, что предупредил Киев о невозможности дальнейшего финансирования на прежних условиях и потребовал от украинской стороны предпринять какие-либо шаги.
Он также повторил, что, если бы остался у власти после первого срока, конфликта на Украине удалось бы избежать. Бывший президент заявил, что выборы были сфальсифицированы, и добавил, что при нем не случилось бы ни боевых действий на Украине, ни нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
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Мария Моисеева