Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, мирные соглашения с Киевом будут заключены только в случае переговоров с легитимной властью Украины. Об этом сообщают РИА Новости.
«Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», — объяснил Небензя.
Также по словам постпреда, Россия всегда подчеркивала свой интерес в проведении переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом РФ готова к диалогу о долгосрочном мире на взаимоприемлемых условиях. При этом возникает вопрос о том, кто с украинской стороны будет подписывать все юридические соглашения, так как сейчас старной управляют нелегитимные власти.
Небензя высказался и о Владимире Зеленском, который подписал закон о запрете на переговоры с РФ. К тому же постпред отметил, что полномочия главы киевского режима истекли еще в мае прошлого года. В совокупности все факторы могут осложнить диалог о мире, а в случае подписания договоров они могут быть объявлены ничтожными.
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