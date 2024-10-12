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Министерство обороны России опубликовало снимки уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в министерстве.
При уничтожении позиций украинской армии российские штурмовики запрашивают поддержку артиллерии и ВКС РФ. Сообщается, что российские войска атакуют огневые позиции ВСУ и склады боеприпасов.
На кадрах виден обстрел позиций украинских военных в городских зданиях. В завершении по району были нанесены авиаудары.
Ранее соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска пытались атаковать Белгородскую область, но атака была успешно отражена ВС РФ. По его словам, слухи о том, что украинские войска оккупировали территорию России и совершили страшные преступления, оказались ложными.
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На кадрах виден обстрел позиций украинских военных в городских зданиях. В завершении по району были нанесены авиаудары.
Ранее соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска пытались атаковать Белгородскую область, но атака была успешно отражена ВС РФ. По его словам, слухи о том, что украинские войска оккупировали территорию России и совершили страшные преступления, оказались ложными.
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Александр Климов