Минобороны озвучило число убитых ВСУ за сутки

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ВСУ потеряли около 430 военнослужащих за сутки боев на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме живой силы противника, ВС РФ уничтожили две бронированные машины, самоходные артиллерийские установки чешского производства и пять автомобилей.
В министерстве уточнили, что на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать штурмовыми группами, однако были отброшены назад.
Прежде сообщалось, что десантники ВС РФ перешли в наступление в районе села Вербовое. В ходе атаки, были уничтожены сотни украинских бойцов. Также ВС РФ удалось продвинуться на один километр вглубь обороны ВСУ.
О последних событиях в зоне проведения спецоперации, читайте в материале «Радио 1».
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В министерстве уточнили, что на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать штурмовыми группами, однако были отброшены назад.
О последних событиях в зоне проведения спецоперации, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Крестьянова