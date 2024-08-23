Минобороны показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Минобороны России показало кадры уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Ролик демонстрирует, как лодка противника движется по реке. После чего артиллеристы расчёта 122-миллиметровой гаубицы Д-30 с закрытой огневой позиции произвели несколько выстрелов по объекту. Уточняется, что снаряды попали по группе украинских боевиков, находившихся на берегу.
В ведомстве заключили, пехота ВСУ была ликвидирована при попытке схождения с плавсредства на берег.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В ведомстве заключили, пехота ВСУ была ликвидирована при попытке схождения с плавсредства на берег.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова