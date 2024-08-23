Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Из Мытищ в Курскую область отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Продукты, средства личной гигиены, игрушки и другие вещи собрали для жителей приграничья, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщается в пресс-службе администрации подмосковного городского округа.