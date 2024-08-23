Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

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Потери украинской армии за сутки на курском направлении составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе один танк. Об этом сообщило Минобороны России.
Также в число потерь вошли: пусковая установка РСЗО, 2 миномета и 10 автомобилей. В российском оборонном ведомстве добавили, что за все время боевых действий на территории российского региона украинские боевики потеряли 5137 солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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