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Выплата участникам СВО выросла: как государство поддерживает контрактников во время службы

23 августа 2024, 18:52

Видео: Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие ВС России продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине. Защита своей Родины, семьи, детей — вот, что движет российскими бойцами. Они идут вперед, несмотря на боль и увечья. Важно и то, что не только солдат защищает свою страну, но и она помогает ему.
Государство помогает обеспечить участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны, предоставляет кредитные каникулы, сохраняет рабочее место на время службы и освобождает от уплаты налогов на имущество. Стоит отметить, что труд российских военных достойно оплачивается.

Помимо ежемесячных выплат, также присутствуют и дополнительные. Например, 8 тысяч рублей выплачивается ежедневно бойцу, который участвует в активных наступательных действиях. Также имеется ряд других выплат.



Старший сержант, фельдшер Алексей Марков рассказал, что государство предоставляет достойное денежное довольствие и социальные гарантии. По его словам, участнику СВО легче вступить в военную ипотеку.

«Когда ты видишь, что можешь помочь и помогаешь людям — это что, разве не хорошо? Мы русские. Мы должны помогать русским. А главная мотивация — это наше призвание», — добавил Марков.

Единовременная выплата при заключении контракта равна 800 тыс. рублей. Во время выполнения боевых задач в зоне специальной операции военный получает от 210 тыс. рублей каждый месяц. Также имеются дополнительные стимулирующие выплаты до миллиона рублей в год и 100% компенсация военной пенсии.

Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777

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37 собак из приюта в Курской области на время перевезли в Подмосковье
23 августа 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московскую область доставили 37 собак из приюта «Право Жить», находящегося в Курской области, где сейчас идут боевые действия. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Животных разместили в городском округе Лотошино в посёлке Торфяное на базе Московского государственного зоологического парка. В ближайшее время из приюта в Курской области планируют доставить ещё 100 собак. Специалисты Госветслужбы проведут освидетельствование животных на бешенство, после чего их поместят на обязательный 10-дневный карантин», – отметили в пресс-службе.
Собаки будут вакцинированы и чипированы.

Как рассказали, ветеринары подмосковной Госветслужбы, громкие звуки выстрелов и взрывов доставляют животным дискомфорт и вызывают страх. Если собаки содержатся в вольерах, укрыться от залпов в тихом месте не получится.

Сейчас жизни четвероногих ничто не угрожает, они чувствуют себя в безопасности и привыкают к временному дому.

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#спецоперация
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Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли до 400 военных в Курской области, 5137 за все время боев
23 августа 2024, 16:51

Фото: iStock/vladj55

Потери украинской армии за сутки на курском направлении составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе один танк. Об этом сообщило Минобороны России.
Также в число потерь вошли: пусковая установка РСЗО, 2 миномета и 10 автомобилей. В российском оборонном ведомстве добавили, что за все время боевых действий на территории российского региона украинские боевики потеряли 5137 солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боррель впервые публично признал, что ЕС является частью конфликта на Украине
23 августа 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Об этом Боррель сообщил на международной конференции в Испании, которую транслировали в социальной сети X.
По словам политика, то, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее европейских государств. Боррель отметил, что Европейский союз не является стороной в войне, однако считается частью конфликта.

То, разрешится украинский конфликт, повлияет на мир и безопасность всех стран, заключил глава дипломатии ЕС.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Гуманитарный конвой отправили из Мытищ курянам и участникам СВО
23 августа 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Из Мытищ в Курскую область отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Продукты, средства личной гигиены, игрушки и другие вещи собрали для жителей приграничья, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщается в пресс-службе администрации подмосковного городского округа.
«Также для бойцов, которые находятся сейчас в Курской области, отправили окопные свечи, маскировочные сети, предметы обмундирования. Это далеко не первая партия гуманитарной помощи, которую собирают жители Мытищ. К инициативе присоединились люди разного возраст и разных сфер деятельности – от школьников до пенсионеров, от общественников до предпринимателей. Пункты сбора помощи работают в волонтёрских штабах, в местном отделении партии единороссов», – говорится в сообщении.
Внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи может каждый. Пункты приёма и волонтерские штабы работают по адресам: ул. Силикатная, 12, Молодёжный центр «Импульс», с 9.00 до 21.00; ул. Мира, 2А, «ДК Яуза», с 09.00 до 21.00; ул. Мира, 37, местное отделение партии «Единая Россия». Телефон: 8 (495) 581-06-34, по будням с 09.00 до 17.00 ул. Мира, 9.

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#московская область
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CNN: жители Покровска в ДНР прячут детей во избежание принудительной эвакуации
23 августа 2024, 15:30

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Жители Покровска в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики прячут детей во избежание принудительной эвакуации, которую организовали местные чиновники. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на главу военной администрации соседнего с Покровском Мирнограда Юрия Третьяка.
По его словам, власти обсудят с полицейскими, как выявлять подобных граждан, предоставляющих ложные данные о том, что их дети давно покинули территорию.

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей…» — пояснил Третьяк.

По информации местной власти, каждый день город покидает до 700 человек. Отмечается, что те, кто не хочет уезжать, говорят о том, что им «некуда идти».

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионную группу в районе Камышевки под Курском.

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#дети
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#новости
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Минобороны: ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Камышевки под Курском
23 августа 2024, 14:56

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бойцы ВС РФ ликвидировали украинских диверсантов в районе Камышевки под Курском, докладывает Минобороны. Уточняется, что российские войска отражают попытку боевиков ВСУ вторгнуться на территорию России.
«В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль», — пояснили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ предоставляли кадры с работой российских войск в Николаевской области. Бойцы уничтожили пункт управления РСЗО MLRS при помощи ракетного комплекса «Искандер».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года.

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#война
#сво
#вс рф
#минобороны рф
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ВСУ взяли ответственность за атаку на паром в порту Кавказ
Спикер ВМС Украины Плетенчук признал ответственность ВСУ за удар по парому в РФ
23 августа 2024, 13:10

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом заявил спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, которого цитирует «Страна.ua».
По словам Плетенчука, данный паром — одна из важных цепей российской военной логистики. Представитель украинской армии отметил, что паром переправлял как горюче-смазочные материалы, так и вооружение.

Напомним, вечером 22 августа ВСУ нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов РФ «Кавказ». По предварительным данным, атака велась из Одесской области.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удары по трём автомобилям и комбайну в Белгородской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Названо число оставшихся у ВСУ танков Abrams
MWM: боевики ВСУ лишились 20 танков США Abrams из 31 поставленного
23 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Michael Vi

За шесть месяцев боевики ВСУ лишились, приблизительно, 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, информируют обозреватели Military Watch Magazine.
«С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода», — сказано в статье.
Авторы материала подчеркнули, что бронетехника США самая дефицитная из тех западных танков, которые находятся на вооружении украинских боевиков, поэтому Вашингтон пока не сообщал о планировании новых поставок.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе.

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#украина
#сша
#всу
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Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок
23 августа 2024, 12:18

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Американская ЧВК Forward Observation Group опубликовала фотографию своих боевиков в Курской области, разместив боевую позицию минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. Об этом сообщили в РИА Новости.
Судя по пейзажу, действие происходит на территории России или Украины. Ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права.

«Американская ЧВК 20 августа разместила в соцсетях фотографию бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Согласно постам на странице компании, она уже два года находится на Украине», — поделились в издании.

В МИД России заявили, что участие американской ЧВК в вторжении в Курскую область является доказательством вовлеченности США как непосредственной стороны конфликта и что наемники автоматически становятся законной военной целью.

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