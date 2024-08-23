Выплата участникам СВО выросла: как государство поддерживает контрактников во время службы

Видео: Пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащие ВС России продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине. Защита своей Родины, семьи, детей — вот, что движет российскими бойцами. Они идут вперед, несмотря на боль и увечья. Важно и то, что не только солдат защищает свою страну, но и она помогает ему.
Государство помогает обеспечить участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны, предоставляет кредитные каникулы, сохраняет рабочее место на время службы и освобождает от уплаты налогов на имущество. Стоит отметить, что труд российских военных достойно оплачивается.
Помимо ежемесячных выплат, также присутствуют и дополнительные. Например, 8 тысяч рублей выплачивается ежедневно бойцу, который участвует в активных наступательных действиях. Также имеется ряд других выплат.
Старший сержант, фельдшер Алексей Марков рассказал, что государство предоставляет достойное денежное довольствие и социальные гарантии. По его словам, участнику СВО легче вступить в военную ипотеку.
Единовременная выплата при заключении контракта равна 800 тыс. рублей. Во время выполнения боевых задач в зоне специальной операции военный получает от 210 тыс. рублей каждый месяц. Также имеются дополнительные стимулирующие выплаты до миллиона рублей в год и 100% компенсация военной пенсии.
Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777
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Помимо ежемесячных выплат, также присутствуют и дополнительные. Например, 8 тысяч рублей выплачивается ежедневно бойцу, который участвует в активных наступательных действиях. Также имеется ряд других выплат.
Старший сержант, фельдшер Алексей Марков рассказал, что государство предоставляет достойное денежное довольствие и социальные гарантии. По его словам, участнику СВО легче вступить в военную ипотеку.
«Когда ты видишь, что можешь помочь и помогаешь людям — это что, разве не хорошо? Мы русские. Мы должны помогать русским. А главная мотивация — это наше призвание», — добавил Марков.
Единовременная выплата при заключении контракта равна 800 тыс. рублей. Во время выполнения боевых задач в зоне специальной операции военный получает от 210 тыс. рублей каждый месяц. Также имеются дополнительные стимулирующие выплаты до миллиона рублей в год и 100% компенсация военной пенсии.
Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777
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Екатерина Коршунова