Минобороны РФ приглашает добровольцев в подразделение «БАРС-Москва»
Минобороны России сообщило о создании нового элитного добровольческого подразделения «БАРС-Москва». Его основной задачей станет защита воздушного пространства Москвы и соседних регионов от беспилотных летательных аппаратов. При этом служба в подразделении не связана с участием в СВО: военнослужащие будут работать с современными средствами противодействия БПЛА на территории Москвы, Московской и Калужской областей.
Желающим предлагают заключить контракт сроком на один год. Для граждан, подлежащих призыву, такой договор засчитывается как прохождение срочной военной службы. Размер денежного довольствия начинается от 220 тысяч рублей в месяц для рядового состава и от 300 тысяч рублей — для командного.
Перед началом службы все добровольцы проходят бесплатную 30-дневную подготовку на базе в Москве и Московской области. В ходе обучения новобранцы осваивают работу с БПЛА-перехватчиками, при этом на весь период подготовки за ними сохраняется полное денежное довольствие.
Кандидатами могут стать мужчины — граждане России в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие категории здоровья А, Б или В, подтвержденные медицинской комиссией. Место регистрации и проживания значения не имеет. Преимущество при отборе получат претенденты с высшим или средним специальным техническим образованием, опытом военной службы или участия в специальной военной операции, а также навыками управления беспилотниками.
Для военнослужащих и членов их семей предусмотрен комплекс мер государственной поддержки. В него входят пособия при рождении ребенка и ежемесячные выплаты на детей, содействие в устройстве детей в детские сады, бесплатное питание в школах, продленка, кружки и спортивные секции, а также возможность бесплатного обучения в колледжах и вузах.
Кроме того, предусмотрены помощь в уходе за пожилыми родителями, содействие в трудоустройстве членов семьи, психологическая и юридическая поддержка, а также льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
В подразделение не смогут поступить граждане с неснятой или непогашенной судимостью, находящиеся под дознанием или следствием, а также лица с тяжелыми медицинскими противопоказаниями, включая ВИЧ, туберкулез, гепатиты и другие заболевания, выявленные по итогам медкомиссии. Ограничением также являются алкогольная, наркотическая и иные виды зависимости.
Набор в добровольческое подразделение «БАРС-Москва» проводится на ограниченное количество мест. Прием анкет завершится 1 августа. Подать заявку можно через боты в МАКС и Telegram, по телефону +7 (495) 556-65-66 или на сайте контрактмо.рф.
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