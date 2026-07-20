Минобороны РФ приглашает добровольцев в подразделение «БАРС-Москва»

20 июля 2026, 14:15

Фото: iStock/bbsferrari

Минобороны России сообщило о создании нового элитного добровольческого подразделения «БАРС-Москва». Его основной задачей станет защита воздушного пространства Москвы и соседних регионов от беспилотных летательных аппаратов. При этом служба в подразделении не связана с участием в СВО: военнослужащие будут работать с современными средствами противодействия БПЛА на территории Москвы, Московской и Калужской областей.