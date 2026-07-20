Воробьёв рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область

20 июля 2026, 10:14

Воробьёв: десять человек пострадали при ночной атаке БПЛА на Подмосковье

оригинал Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил в личном блоге губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.