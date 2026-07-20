Воробьёв рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область
В результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил в личном блоге губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В Домодедово помощь потребовалась семерым людям. 27-летний мужчина, получивший осколочное ранение голени, от госпитализации отказался. Остальные шесть пострадавших, включая троих граждан Китая, были доставлены в Домодедовскую больницу. Среди них — 74-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, который готовится к переводу в центр столицы. Также в больницу поступили 53-летний мужчина с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и трое мужчин с осколочными ранениями, пояснил глава региона.
По его словам, в Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностирована острая реакция на стресс. Госпитализация ей не потребовалась.
В Подольске пострадали две женщины. 66-летнюю пациентку с ссадинами на лице и гематомой оказали помощь на месте. Вторая женщина, 38 лет, от госпитализации отказалась.
Экстренные службы продолжают работать на всех адресах. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, добавил Воробьёв.
Напомним, жителям Московской области поступают уведомления о беспилотной угрозе через мобильное приложение «112 МО». Это приложение создано для быстрого обмена информацией между гражданами и экстренными службами.
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