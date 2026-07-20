Удары по портовой инфраструктуре Украины, уничтожение складов и пунктов управления БПЛА: последние новости СВО на 20 июля
Российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по ключевым элементам военной инфраструктуры противника — от портовых терминалов Одесской области до командных центров беспилотной авиации в Донбассе. Артиллерия, операторы FPV-дронов и расчёты гиперзвуковых ракет отработали по складам с западным вооружением, топливным резервуарам, судам с грузами и пунктам управления БПЛА, одновременно сорвав ротацию и перекрыв логистические маршруты ВСУ на Краснолиманском, Запорожском, Харьковском и Краматорском направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 381 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Огонь по объектам задействованным в интересах ВСУВ течение прошедших суток средства поражения различных типов — гиперзвуковые «Ониксы», авиационные ракеты и барражирующие снаряды — отработали по объектам портовой зоны. В одесском торговом порту разрушен производственный участок сборки беспилотников большой дальности и площадка хранения автоцистерн с топливом. В порту Южный уничтожен складской комплекс с импортным военным имуществом, поступившим от западных партнёров. В районе населённого пункта Новые Беляры поражены пять ёмкостей с горюче-смазочными материалами, предназначавшихся для нужд украинских формирований.
Авиация и ударные дроны дополнительно атаковали морские цели. На одесском рейде два балкера с военными грузами получили повреждения. Севернее острова Змеиный поражены два судна — балкер и сухогруз, — которые украинская сторона задействовала как платформы для запуска воздушных дронов и морских беспилотных катеров.
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Удары «Гиацинт-С» на Краснолиманском направленииАртиллерия ВС РФ круглосуточно ведёт контрбатарейную и встречную огневую работу. Расчёты самоходных орудий «Гиацинт-С» из состава 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии выполняют прицельные поражения выявленных объектов противника. Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днём на Краснолиманском направлении зафиксировано прямое попадание в укреплённый узел обороны украинских формирований. Данный объект совмещал функции фортификационного сооружения и командного центра для операторов беспилотных летательных аппаратов. Точный артиллерийский удар ликвидировал указанный пункт управления БПЛА вместе с личным составом и средствами связи.
Уничтожение этого звена ВСУ обеспечило снижение угроз с воздуха. Освобождённое воздушное пространство позволило российским подразделениям штурмовой авиации и пехоты продолжить успешное наступление без помех со стороны вражеских дронов. Боевая работа не прекращается ни днём, ни ночью. Орудийные расчёты оперативно реагируют на разведанные цели, поражая живую силу, бронетанковую технику и долговременные огневые точки ВСУ.
Нарушение логистики ВСУ в Запорожской областиПодразделения беспилотной авиации тульских десантников группировки «Днепр» выполняют вылеты на Ореховском участке Запорожского фронта. Операторы применяют аппараты «Молния-2» в разведывательном и ударном режимах. В ходе очередной миссии подавлен вражеский центр управления дронами, что сократило корректировочные и атакующие возможности ВСУ.
Основной упор боевых расчётов приходится на перекрытие путей подвоза. Артиллерийские удары с воздуха поражают грузовые машины, склады боеприпасов и узлы снабжения на маршрутах движения колонн. Подобная тактика нарушает график ротации подразделений, задерживает прибытие резервов и оставляет передовые позиции без запасов.
Оттеснение врага и срыв ротации в приграничьеСоединения группировки «Север» ежедневно смещают линию боевого соприкосновения вглубь Сумской и Харьковской областей, увеличивая буферную зону у российских рубежей. Минувшим днем разведка с применением беспилотников засекла в сумском секторе бронеавтомобиль «Казак» с украинскими военнослужащими, следовавшими на смену позиций. Полученные координаты переданы в расчёты FPV-систем 41-го полка 44-го корпуса. Операторы нанесли несколько ударов дронами-камикадзе, добившись подтверждённых попаданий в цель. Объективный контроль засвидетельствовал полное разрушение машины.
Уничтожение транспорта вместе с личным составом прервало плановую замену подразделений ВСУ на передовой. Противник не получил свежих сил, а его оборонительные порядки лишились резерва. Активные действия ВС РФ продолжают сокращать манёвренные возможности украинской стороны и обеспечивают безопасность приграничных населённых пунктов.
Ликвидация вражеских центров управления дронамиАртиллерийские подразделения «Южной» группировки продолжают охоту на командные пункты операторов БПЛА противника на Краматорском участке. Разведывательные беспилотники зафиксировали такие объекты в населённых пунктах Алексеево-Дружковка и Николайполье. Вражеские расчёты укрыли аппаратуру и личный состав в брошенных гражданских строениях, прикрываясь разрушенной городской застройкой. После тщательной проверки разведданных и подтверждения координат к работе приступили орудийные расчёты 6-й мотострелковой дивизии.
По информации Минобороны РФ, точные удары накрыли оба пункта управления, уничтожив оборудование связи, комплексы наведения и персонал. Потеря этих узлов лишила украинскую сторону возможности корректировать атаки беспилотников в зоне штурмовых действий. Противник временно ослеплён в этом квадрате, что облегчает продвижение передовых отрядов ВС РФ к Константиновке. Огневая работа ведётся под постоянным контролем воздушной разведки, исключающей повторное развёртывание аналогичных центров на выявленных позициях.