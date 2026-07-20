20 июля 2026, 10:22

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по ключевым элементам военной инфраструктуры противника — от портовых терминалов Одесской области до командных центров беспилотной авиации в Донбассе. Артиллерия, операторы FPV-дронов и расчёты гиперзвуковых ракет отработали по складам с западным вооружением, топливным резервуарам, судам с грузами и пунктам управления БПЛА, одновременно сорвав ротацию и перекрыв логистические маршруты ВСУ на Краснолиманском, Запорожском, Харьковском и Краматорском направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Огонь по объектам задействованным в интересах ВСУ Удары «Гиацинт-С» на Краснолиманском направлении Нарушение логистики ВСУ в Запорожской области Оттеснение врага и срыв ротации в приграничье Ликвидация вражеских центров управления дронами



Ночная работа ПВО

Огонь по объектам задействованным в интересах ВСУ

Федеральные врачи направились в Тамбов для оказания помощи

Удары «Гиацинт-С» на Краснолиманском направлении

Нарушение логистики ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Оттеснение врага и срыв ротации в приграничье

Ликвидация вражеских центров управления дронами