Минобороны РФ сообщило об ударах по аэродромам ВСУ и месту сборки катеров
Российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и месту сборки безэкипажных катеров ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
По данным ведомства, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Военные, как уточнили в министерстве, поразили склады боеприпасов и горючего, а еще пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары пришлись по 142 районам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
