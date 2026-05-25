25 мая 2026, 01:51

Ковальчук: два человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области

Украинские вооруженные формирования атаковали Брянскую область, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом в Телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.