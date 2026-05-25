Ковальчук: два человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области
Украинские вооруженные формирования атаковали Брянскую область, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом в Телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.



Под ударом оказался Погарский район. В населенном пункте Запесочье из-за взрыва беспилотника ранения получил мужчина. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Аналогичная ситуация сложилась в поселке Кистер. Местного жителя госпитализировали после удара украинского FPV-дрона. На местах продолжают работу сотрудники экстренных служб, добавил Ковальчук.

Ранее Минобороны сообщило о работе ПВО над регионами РФ. За пять часов российские военные сбили более 40 беспилотников.

