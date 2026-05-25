Российский сержант спас сослуживцев во время налета украинских БПЛА

25 мая 2026, 00:41

Младший сержант ВС РФ Андрей Филиппов спасая раненых товарищей, уничтожил два украинских FPV-дрона, мешавших эвакуации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





Подразделение Филиппова проводило разведку в одном из населенных пунктов, когда украинские вооруженные силы открыли огонь с артиллерии и задействовали ударные беспилотники. В результате несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения. Младший сержант незамедлительно пришел на помощь пострадавшим и начал оказывать им первую медицинскую помощь.



«При оказании помощи он подвергся атакам FPV-дронов. Лично из стрелкового оружия уничтожил два беспилотных летательных аппарата и эвакуировал раненых на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.