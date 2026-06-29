Минобороны РФ заявило об ударе по пункту ВСУ в Николаевке
В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Николаевке на территории ДНР. По данным ведомства, для атаки использовали две авиабомбы ФАБ-1500, часть здания разрушена.
Иных подробностей о последствиях удара в сообщении не привели.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В числе ее целей он называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а еще защиту мирного населения от действий киевского режима.
Ранее стало известно, что ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь — ночью и утром. За минувшие сутки силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы сбили и уничтожили в общей сложности 29 беспилотников.
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