Жители Запорожья отбили мужчину у ТЦК газовым баллончиком и тростью

29 июня 2026, 02:13

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) попытались силой мобилизовать местного жителя, но встретили ожесточённое сопротивление. Об этом пишут украинские СМИ.