Жители Запорожья отбили мужчину у ТЦК газовым баллончиком и тростью
В подконтрольном киевскому режиму Запорожье сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) попытались силой мобилизовать местного жителя, но встретили ожесточённое сопротивление. Об этом пишут украинские СМИ.
Двое военкомов хотели затолкать украинца в микроавтобус и увезти на фронт. Однако очевидцы не остались в стороне и напали на них. Одному из сотрудников ТЦК брызнули газовым баллончиком в лицо, а другого избили тростью. Как только хватка мужчин в форме ослабла, задержанный сразу же сбежал.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
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