Губернатор Развожаев: ночью и утром в Севастополе сбили 29 БПЛА ВСУ

29 июня 2026, 11:26

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

ВСУ предприняли две попытки атаки на Севастополь в ночное и утреннее время. Всего за прошедшие сутки средствами ПВО, авиацией и мобильными огневыми группами уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Макс губернатор Михаил Развожаев.