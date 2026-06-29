Губернатор Развожаев: ночью и утром в Севастополе сбили 29 БПЛА ВСУ
ВСУ предприняли две попытки атаки на Севастополь в ночное и утреннее время. Всего за прошедшие сутки средствами ПВО, авиацией и мобильными огневыми группами уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Макс губернатор Михаил Развожаев.
В результате отражения атак зафиксировали незначительные повреждения в четырех частных домовладениях — выбило стекла, повредило кровлю и потолочные перекрытия. Также, по данным главы региона, при падении обломков сбитых дронов произошло несколько возгораний.
В районе Черноречья загорелась лесная подстилка на площади восемь гектаров. Пожар отнесли к категории повышенной сложности, выявили 13 очагов. К тушению привлекли 59 специалистов и 15 единиц техники от РСЧС.
Кроме того, вблизи села Полюшко от осколков БПЛА загорелись виноградники на площади 200 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали.
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