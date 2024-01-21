Минобороны: российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области

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ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Украинские войска потеряли до 55 солдат.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР от ВСУ, полностью взяв его под свой контроль. ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР от ВСУ, полностью взяв его под свой контроль. ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.
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Екатерина Коршунова