МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ

Фото: iStock/vadimrysev
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью системы противовоздушной обороны также были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат и управляемая авиабомба американского производства JDAM. Также российским войскам удалось освободить населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.
Сообщается, что за прошедшие сутки на Донецком направлении украинские войска потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ
Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает
СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине ЗРК NASAMS
Сообщается, что за прошедшие сутки на Донецком направлении украинские войска потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику.
Читайте также:
Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ
Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает
СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине ЗРК NASAMS
Екатерина Коршунова