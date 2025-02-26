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Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области. Деревня и село находятся в Суджанском районе российского региона.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Погребки являются административным центром Погребского сельсовета и находятся в 21 километре от Суджи. От деревни Орловки до районного центра — 18 километров по прямой. Населённый пункт входит в состав Погрбского сельсовета.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что оба населённых пункта были освобождены в ходе стремительной наступательной операции российских войск. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Север».
Вооружённые силы РФ продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся на территорию Курской области. Ранее сообщалось, что до полного окружения группировки частей ВСУ под Суджей российским военным осталось преодолеть всего 11 километров. После взятия Орловки и Погребков это расстояние ещё сократилось.
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В российском оборонном ведомстве уточнили, что оба населённых пункта были освобождены в ходе стремительной наступательной операции российских войск. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Север».
Вооружённые силы РФ продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся на территорию Курской области. Ранее сообщалось, что до полного окружения группировки частей ВСУ под Суджей российским военным осталось преодолеть всего 11 километров. После взятия Орловки и Погребков это расстояние ещё сократилось.
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Александр Бойцов