Бойцы РФ построили в зоне СВО подземный город с ловушками для ВСУ

Фото: iStock/IherPhoto
Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки «Север» на харьковском направлении создали «подземный город» для отдыха и подготовки к боевым задачам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В этом укрытии, расположенном на глубине нескольких метров, бойцы могут обслуживать технику, проводить ротацию и анализировать ситуации после боев. Для защиты от атак противника на входах установлены ловушки и скрытые выходы. Это позволяет военнослужащим незаметно атаковать опорные пункты врага и проводить операции в любое время суток.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ отправляют военные грузы по почте
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ отправляют военные грузы по почте
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
Дарья Осипова