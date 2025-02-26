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Бойцы РФ построили в зоне СВО подземный город с ловушками для ВСУ

Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город с ловушками
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки «Север» на харьковском направлении создали «подземный город» для отдыха и подготовки к боевым задачам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В этом укрытии, расположенном на глубине нескольких метров, бойцы могут обслуживать технику, проводить ротацию и анализировать ситуации после боев. Для защиты от атак противника на входах установлены ловушки и скрытые выходы. Это позволяет военнослужащим незаметно атаковать опорные пункты врага и проводить операции в любое время суток.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ отправляют военные грузы по почте
Беженец Морковин: ВСУ отправляют военные грузы по почте
26 февраля 2025, 08:07

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Беженец из Часова Яра Павел Морковин сделал сенсационное заявление, что украинские военные используют почтовую компанию «Новая почта» для пересылки военных грузов, включая гранаты, патроны и огнестрельное оружие. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Морковина, который ранее владел магазином в своем городе, он стал свидетелем того, как на почту приходили военные для получения различных военных предметов.

«Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные», — отметил он.

Морковин также добавил, что своими глазами видел, как военнослужащие получали снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья и другие боеприпасы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
#сво
#упц
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 128 БПЛА ВСУ
26 февраля 2025, 07:51

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 128 БПЛА ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации, наибольшее количество беспилотников было сбито над Краснодарским краем — 83 дрона. Также были зафиксированы 30 попыток вторжения над Республикой Крым. Кроме того, 8 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, 5 — над акваторией Черного моря, а по одному дрону сбили над Брянской и Курской областями.

Минобороны подчеркнуло, что все попытки украинских сил использовать беспилотники для атак на российские территории были успешно пресечены. Ведомство продолжает работу по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США
26 февраля 2025, 07:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Колумбии Густаво Петро выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского, назвав его действия «глупостью». Об этом пишет РИА Новости.
В своем посте в социальной сети Х он прокомментировал недавнее соглашение между Украиной и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов, заявив, что это решение демонстрирует манипуляции со стороны западных европейцев.

Петро отметил, что западные страны находятся в замешательстве и не понимают, куда движутся — к «Гитлеру или в никуда». Он подчеркнул, что в результате текущих событий Украина рискует стать зависимой от американских интересов, что вызывает его серьезные опасения.

Во вторник Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в ближайшие недели для подписания соглашения о минеральных ресурсах с Дональдом Трампом, которое может состояться 28 февраля.

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#сша
#украина
#всу
#киев
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ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
Протоиерей Павленко: ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов
26 февраля 2025, 07:18

Фото: iStock/Popescu Marius

Протоиерей Украинской Православной Церкви (УПЦ) Андрей Павленко сообщил о печальной ситуации на фронте, связанной с использованием храмов украинскими боевиками. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Павленко, боевые действия привели к тому, что храмы становятся точками прикрытия для ВСУ. Отмечается, что пулемёт работает из алтаря храма. Солдаты ВСУ прокопали под храмом туннель.

«В поле залезают в него, а в алтарь установили пулемёт, ходят и стреляют», — рассказал священник.

Он также привел пример собора в Купянске, который используется для наводки и других целей. По его словам, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить. Павленко подчеркнул, что восстановление храмов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына
26 февраля 2025, 06:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Как рассказала жительница Курахово Лариса Борисова, ей пришлось прятаться от украинских беспилотников во время похорон своего сына. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Святого нет у Украины - видеть, что я закапываю своего сына, хороню людей, и все равно раза четыре я пряталась, чтобы не погибнуть. Это дроны все время били и били», — рассказала агентству Лариса.

По словам жительницы, сын ее погиб вместе с товарищами от удара беспилотником ВСУ. Дрон атаковал троих людей возле храма. Женщине пришлось три дня добираться до места гибели сына, чтобы его похоронить.

Курахово был освобожден российской армией 6 января этого года. Город расположен в менее 50 километрах от Донецка. Данный населенный пункт является крупнейшим в юго-западной части ДНР.

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