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Российские вооруженные силы продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях. Успехи зафиксированы в Курской, Сумской и Донецкой областях. ВСУ демонстрируют способность к контратакам, однако теряют личный состав и откатываются назад. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».
ВСУ атаковали Туапсе
ВСУ атаковали Туапсе, в результате чего в небе прогремело более 40 взрывов. Системы ПВО успешно сбили дроны, однако обломки нескольких из них упали на частные дома в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка. Местные жители сообщают, что над Чёрным морем были видны яркие вспышки от работы ПВО. Это, вероятно, одна из самых крупных атак ВСУ на город за всё время.
После уничтожения нескольких беспилотников обломки упали на жилые участки. В одном из домов в Темрюкском районе выбило стекла и повредило крышу другого домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе, после падения обломков, начался пожар, который был оперативно потушен, однако стоявшая рядом машина сгорела. В селе Джигинка, расположенном под Анапой, обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повредив хозяйственную постройку. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Курская область
На Курском направлении российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг города Суджа. Населенный пункт Погребки полностью перешел под контроль ВС РФ, а бои продолжаются в окрестностях сел Большая и Малая Сорочины. Наступление также активно развивается в других районах: Лебедевка, Журавка, Новенькое и западнее Куриловки остаются в центре внимания.
Особенно значительный успех достигнут в Лебедевке, где противник потерпел поражение, и сейчас идет процесс зачистки территории. Расстояние от этого села до реки Казачья Локня, важного рубежа в данном районе, составляет около километра, что открывает возможности для дальнейшего продвижения.
Запорожское направление
На Запорожском фронте российские подразделения добились значительных успехов в районе Пятихаток. После освобождения и полной зачистки населённого пункта бойцы ВС РФ начали наступление в направлении Лобкового и Степового. Согласно источникам, следующей целью станет зачистка лесного массива между Пятихатками и Лобковым, что лишит Вооруженные силы Украины оперативного пространства для маневров.
В восточном направлении российские войска прилагают усилия для прорыва к селам Щербаки и Малые Щербаки, укрепляя свои позиции в этом районе. В то же время в районе Торецка продолжаются напряжённые позиционные бои. Российские силы сосредоточены на северных и западных окраинах города, где противник удерживает свои оборонительные рубежи. Ситуация остаётся динамичной, однако значительных изменений на линии соприкосновения пока не зафиксировано.
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Часовоярское направление
На территории Часов Яра российские войска предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ. Особое внимание сосредоточено на районе Ступочек, где штурмовые группы на мотоциклах провели рейд с целью преодоления укрепленных позиций противника.
Северское направление
На Северском направлении российские силы расширяют зону контроля к западу от Белогоровки. После захвата этого населенного пункта ВСУ столкнулись с серьезным дисбалансом в обороне, что создает условия для дальнейших успехов российских войск. Активные атаки также продолжаются в районе Верхнекаменского — еще одного ключевого укрепленного района противника. Украинские подразделения пытаются стабилизировать фронт, но их усилия пока не приносят значительных результатов.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении отмечены тактические успехи к западу от Макеевки. В районах Ямполовки и Колодези продолжаются позиционные бои, а в Красном Лимане высокоточный авиаудар с использованием корректируемой авиабомбы уничтожил склад боеприпасов для самоходных артиллерийских установок и минометов. Утрата этого объекта значительно ограничивает возможности ВСУ в данном секторе.
Купянское направление
На Купянском участке российские войска расширяют плацдарм к северу от Купянска, с продвижением в районе Кутьковки. Вблизи Фиголевки идут интенсивные бои. Российские штурмовики достигли окраин Кондрашовки, одновременно проводя разведку боем в направлениях Тищенковки и Радьковки. В районе Тополей бойцы ВС РФ успешно очистили лесной массив, продвинувшись на несколько километров к западу от села.
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