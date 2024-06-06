Минобороны: Российские военные поразили пункты размещения иностранных наёмников

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Военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что инструкторы, например, из Франции уже давно находятся на Украине. Этому имеется множество неопровержимых доказательств.
В то же время, французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Париж ещё не направлял инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на Украину. По его словам, с начала конфликта около 10 тысяч солдат ВСУ проходили обучение во Франции или на территории некоторых соседних стран. Атталь также добавил, что вопрос отправки французских военных на Украину не является для Парижа табу.
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