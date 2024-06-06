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Минобороны: Российские военные поразили пункты размещения иностранных наёмников

06 июня 2024, 13:22
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.


Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что инструкторы, например, из Франции уже давно находятся на Украине. Этому имеется множество неопровержимых доказательств.

В то же время, французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Париж ещё не направлял инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на Украину. По его словам, с начала конфликта около 10 тысяч солдат ВСУ проходили обучение во Франции или на территории некоторых соседних стран. Атталь также добавил, что вопрос отправки французских военных на Украину не является для Парижа табу.

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Сальдо назвал число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад
Сальдо: Число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад превысило 60 человек
06 июня 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Террористический акт на Каховской ГЭС 6 июня 2023 года привёл к затоплению и нарушил природно-экологический баланс Приднепровья и южного Причерноморья. Число жертв от разрушения плотины и последующего наводнения превысило 60 человек.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он напомнил, что год назад плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня после серии ракетных ударов, нанесённых украинскими войсками. Этот теракт нанёс огромный ущерб региону, а также отразился на экологии Чёрного моря.

Сальдо также добавил, что более 60 человек погибли от воздействия стихии, выпущенной на свободу по злой воле людей, более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий. Губернатор сообщил, что в настоящее время основные последствия катастрофы удалось полностью преодолеть, большинство местных жителей вернулись в свои дома.

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#ущерб
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Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Часовом Яре
Пушилин: ВС РФ активно продвигаются в Часовом Яре
06 июня 2024, 12:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска активно продвигаются в Часовом Яре, заявил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что в настоящее время бойцы продолжают освобождать населённый пункт.

По его словам, взятие под контроль Часова Яра происходит в тяжёлых условиях. Однако перед военными поставлена задача, которую они успешно реализуют.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых российские десантники штурмом берут важный опорный пункт ВСУ под Часовым Яром. В ходе контрбатарейной борьбы группировка войск смогла подавить огневые позиции украинской армии и уничтожить их пункты управления. Видео можно посмотреть в материале «Радио 1».

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#денис пушилин
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#вс рф
#сво
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Побег властей из Херсона, бои под Харьковом и взятие Георгиевки: Последние новости СВО
Подполье: Администрация Херсона бежит из города, сжигая документы
06 июня 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Администрация Херсона, назначенная Киевом, эвакуируется из города, попутно сжигая документы, тем временем армия России освободила Георгиевку на Кураховском направлении.
Последние новости на утро 06.06.2024 с полей спецоперации приводит редакция «Радио 1».

Херсонское направление


На Херсонском направлении ЛБС остаётся без значимых изменений. Однако происходят отдельные стрелковые бои в островной зоне и взаимные удары артиллерией и дронами. Российская авиация активно работает по позициям на вражеском берегу.

Тем временем назначенная Киевом администрация спешно покидает Херсон, сжигая документы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщают наши товарищи из Херсона: администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение не вывезенной документации», — написал в своём Telegram-канале Лебедев.

По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров. Подпольщик предположил, что именно в этом огне были уничтожены последние важные документы.

Кураховское направление


Вечером 5 июня стало известно, что в ходе активных штурмовых действий армия России освободила от ВСУ населенный пункт Георгиевка. Сейчас там идёт зачистка остатков украинских подразделений. Данную информацию Минобороны РФ ещё официально не подтверждало.

Харьковское направление


Российские военные ведут ожесточенные бои в Волчанске на территории Агрегатного завода, а также в районе многоэтажной застройки. На востоке города сохраняется крайне высокий темп продвижения российских войск. При этом на Липцовском направлении линия фронта остаётся без изменений. Там ВСУ закончили переброску резервов. Сейчас там украинцы занимают рубежи и готовятся к контрнаступлению, об этом пишет Telegram-канал «Два майора».

Донецкое направление


В Парасковиевке ВС РФ продолжают зачистку западных окраин села. А в центре Красногоровки российские бойцы продвигаются с боями, наступая с юга. В восточной стороне населённого пункта армия России также имеет значительные успехи.
Также российские войска продолжают наступать на Карловку, бои уже ведутся на подступах села с южной стороны Карловского водохранилища. Одновременно с этими действиями идёт продвижение и с северной стороны водохранилища, чтобы отбросить ВСУ за реку Волчья и охватить Яснобродовку с юга и севера.

Часовоярское направление


Российские десантники развивают успех в направлении Часова Яра, ведя штурмовые действия при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, разведывательные группы действуют западнее водоканала Северский Донец – Донбасс с юга, на подступах в микрорайону Новый, а также с севера у Калиновки. Также продолжаются бои западнее Богдановки.

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки армия России расширяет зону контроля у Архангельского на Очеретинском выступе, юго-западнее Соловьево в направлении Новопокровского.

Запорожское направление


Наши войска закрепляются на северной окраине Работино, а юго-восточнее села расширяется наша зона контроля. Российские военные с мест отмечают прибытие резервов ВСУ в район Работино-Вербовое, кроме того, украинская армия увеличила использование ночных FPV-дронов.

6 июня год назад

6 июня 2023 года украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что ВСУ освободят Крым в течение пяти последующих месяцев. Тогда он говорил, что Украина будет наносить удары по военным объектам на полуострове и уничтожит Крымский мост, а россияне будут вынуждены бежать оттуда по сухопутному коридору. Сегодня мы видим, что очередное пророчество не сбылось.

Тем временем на Украину приехало большое число специалистов НАТО. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинское военно-политическое руководство укрепляет военное сотрудничество и взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Марочко также добавил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией появились КПП, через которые перевозят западное вооружение без «бюрократической волокиты».

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* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Украинская администрация бежит из Херсона, устраивая после себя пожары
Подполье: украинская администрация эвакуируется из Херсона, сжигая документы
06 июня 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Администрация, назначенная киевским режимом, сжигает документы и эвакуируется из Херсона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья под Николаевом Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.
«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», – сказал Лебедев.

Он отметил, что ночью на разных адресах госучреждений произошли пожары. По предположению Лебедева, возгорания, скорее всего, «последний штрих» в уничтожении документации. Однако подпольщик подчеркнул, что все уничтоженные документы есть в электронном формате.

Также Лебедев рассказал, что прошлой ночью ВС РФ ударили по складу боекомплекта в неработающем магазине стройматериалов. Здание «детонировало и горело сизым пламенем».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.

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#новости
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В Киеве указали на нового врага — бытовую технику
06 июня 2024, 11:17

Фото: istockphoto/sandsun

Включение кондиционеров в украинской столице из-за жары дало мощный прирост потребления электроэнергии. Он равноценен дневному расходу электричества некоторыми областными центрами.
Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам бизнесмена, рост потребления электроэнергии в Киеве из-за включённых в жару кондиционеров составляет до 350 мегаватт в день. Примерно столько электричества потребляют некоторые областные центры.

Электричество в украинской столице уже несколько дней включается по графику. Свет дают в Киеве только на два часа в день. Перебои с электроснабжением наблюдаются на всей территории Украины. Это связано с масштабными повреждениями объектов энергетической инфраструктуры страны в результате российских ракетных ударов.

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Появились кадры разрушенного дроном нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске
Опубликованы фото атакованного беспилотником НПЗ в Новошахтинске
06 июня 2024, 10:30

Фото: iStock/Distortion Media

Появились фотографии с тушением пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске, который был атакован беспилотником. Кадры представил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что после прилёта дрона на заводе в Ростовской области загорелись две установки атмосферно-вакуумной «трубчатки» (АВТ).


В результате огонь охватил 50 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные, которые в течение получаса полностью ликвидировали возгорание.

Однако им приходилось приостанавливать тушение в связи с повторной атакой БПЛА. Как сообщал глава региона Василий Голубев, специалисты были отведены на безопасное расстояние от объекта.

Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.

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#пожар
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Херсонцы охотно сдают информацию о месте нахождения наёмников российским военным
Подполье: иностранные наемники начали конфликтовать с жителями Херсона
06 июня 2024, 09:22

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, всё чаще начали конфликтовать с мирными жителями в Херсоне, которые с удовольствием передают информацию о месте их нахождения российским военным. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что херсонцы охотно передают информацию о месте нахождения иностранцев российским военным.


Накануне в подполье рассказали, что наёмники устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Уточнялось, что ссора произошла между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов. В итоге четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.

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Российские бойцы взяли в плен воевавшего за ВСУ наёмника из Колумбии
06 июня 2024, 09:19

Фото: istockphoto/breakermaximus

Гражданин Колумбии Анхель Карденас Монтилла воевал на Украине на стороне ВСУ в составе 59-й отдельной бригады. Он сдался в плен в районе села Красногоровка в Ясиноватском районе ДНР.
На видеозаписи, распространённой министерством обороны РФ, колумбиец не советует своим соотечественникам ехать воевать на стороне Украины. На родине Монтилла служил в полиции. Он не владеет ни русским, ни украинским языком. На Украину экс-полицейский приехал, увидев объявление в социальной сети, где предлагалось за хорошее вознаграждение принять участие «в войне против России».

По словам Монтиллы, его боевая подготовка заняла всего около недели, после чего его и сослуживцев отправили на передовую. До этого в боевых действиях он никогда не участвовал.

«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — рассказал колумбиец.

Наёмник сообщил, что решил сдаться в плен, так как не хотел умирать. Он решился на это после того, как погибли несколько его соотечественников. Монтилла с горечью отметил, что украинцы использовали их в качестве пушечного мяса.

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#наемники
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Трамп опасается мировой войны из-за заявлений Киева об ударах по территориям РФ
Трамп: заявления Киева об ударах по территориям РФ могут привести к мировой войне
06 июня 2024, 09:05

Фото: сайт Кремля

Заявления Украины об ударах по территориям России могут обернуться третьей мировой войной. Так считает бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, потому что Украина теперь заявляет об нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне», — заявил Трамп.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что в отличие от Байдена мог бы быстро урегулировать конфликт на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих мировых СМИ заявил, что конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут передавать Киеву вооружение.

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