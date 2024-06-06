Премьер Франции Атталь: Вопрос отправки военных на Украину не является табу

Фото: istockphoto/sezer ozger
Вопрос отправки военных на Украину не является табу для Парижа. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
В интервью телеканалу France 2 он отметил, что Франция ещё никогда не обучала украинских военных на территории самой Украины. Хотя с начала военных действий французские инструкторы подготовили около 10 тысяч солдат ВСУ на территории Франции и на территории некоторых соседних стран.
Премьер-министр заявил, что пока планов об отправке французских военнослужащих нет, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался. Он не является каким-то табу, сказал Атталь. Он не является таковым с конца февраля, уточнил глава французского правительства.
При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.
Читайте также:
Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира
Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину
Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину
Премьер-министр заявил, что пока планов об отправке французских военнослужащих нет, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался. Он не является каким-то табу, сказал Атталь. Он не является таковым с конца февраля, уточнил глава французского правительства.
При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.
Читайте также:
Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира
Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину
Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину
Александр Бойцов