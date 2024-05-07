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Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Киев даже за большие деньги, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, режим Зеленского оказывается никому не нужным даже при самых выгодных предложениях. Таким образом набор в иностранный легион ВСУ становится все скуднее и все менее полный.
Сложившаяся ситуация заставляет киевский режим давить на западных союзников. Некоторые страны вынуждены отправлять войска принудительно, рассказал Рогов.
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По его словам, режим Зеленского оказывается никому не нужным даже при самых выгодных предложениях. Таким образом набор в иностранный легион ВСУ становится все скуднее и все менее полный.
Сложившаяся ситуация заставляет киевский режим давить на западных союзников. Некоторые страны вынуждены отправлять войска принудительно, рассказал Рогов.
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Алёна Самарева