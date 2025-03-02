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Минобороны: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

МО РФ: ВС РФ уничтожили принадлежащий ВСУ терминал связи Starlink под Харьковом
Фото: istockphoto/AdrianHancu

Фото: istockphoto/AdrianHancu

Российские военнослужащие уничтожили терминал спутниковой связи Starlink ВСУ, служащий для разведки, управления войсками и коммуникации между частями на поле боя. Это произошло в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Уточняется, что бойцы войсковой группировки «Север» уничтожили важный объект системы связи при помощи беспилотного летательного аппарата.

«Оператор дрона группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны снабдил пост видеозаписью, на кадрах которой можно увидеть момент атаки терминала российским беспилотником.

Украинские военнослужащие с начала СВО действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Эта система принадлежит компании SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену, миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску.

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Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим жителям Курской области
02 марта 2025, 18:17

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Жители курского приграничья, пострадавшие от потери имущества в результате вторжения ВСУ, получат ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Отмечается, что средства на выплаты уже поступили в региональный бюджет от федерального правительства. Более 112,6 тысячи жителей, пострадавших от действий украинских войск, могут рассчитывать на выплаты.

По словам чиновника, деньги будут выплачиваться ежемесячно до полного освобождения Курской области.

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«Просто наглость»: Лавров назвал дискуссии о миротворцах на Украине «науськиванием» Киева на войну
Лавров назвал дискуссии о миротворцах на Украине «науськиванием» Киева на войну
02 марта 2025, 15:58

Фото: Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Все дискуссии европейских лидеров о возможности отправки на Украину миротворческого контингента, состоящего из военных нескольких стран Евросоюза, являются продолжением «науськивания» Киева на войну с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью медиахолдингу «Красная звезда» он назвал рассуждения президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера о том, сколько тысяч своих войск они отправят на Украину и какие силы будут прикрывать их с воздуха, беспардонной наглостью.

«Западные лидеры привели президента Украины Владимира Зеленского к власти на штыках и сейчас продолжают толкать его вперед, к продолжению конфликта», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров высказал твёрдое убеждение, что отправка на территорию Украины миротворческих подразделений никоим образом не будет способствовать урегулированию конфликта, так как не устранит его первопричины.

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#зеленский
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«Абсолютное зло»: Сын Трампа прокомментировал кадры насильственной мобилизации во Львове
Дональд Трамп-младший назвал «уличную» мобилизацию на Украине «чистым злом»
02 марта 2025, 15:56

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сын американского президента Дональд Трамп-младший возмутился и ужаснулся методам, которые используются при мобилизации на Украине. Связанные с призывом на военную службу действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) он назвал «абсолютным злом».
Таким образом старший сын главы Белого дома прокомментировал видео, опубликованное одним из пользователей социальной сети Х. Он сделал репост этой видеозаписи на своей странице. На кадрах видно, как двое дюжих военкомов, не стесняясь применять грубую силу, заталкивают несчастного «новобранца» в микроавтобус ТЦК. Судя по номерам машины, дело происходило во Львове.

«Посмотрите каждое видео в этом треде. Это абсолютное зло», — подписал видеоролик Трамп-младший.

Ранее он высказывал удивление, как это США умудрились стать союзниками Киева. По словам младшего Трампа, Вашингтону стоило вместо этого сблизиться с Россией и поставлять оружие именно этой стране.

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#трамп
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Для освобождения Херсона сложилась благоприятная ситуация — Сальдо
Губернатор Сальдо: Ситуация на СВО благоприятна для освобождения Херсона
02 марта 2025, 13:35

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии, как и в целом военно-политическая обстановка, складывается таким образом, что настал подходящий момент для повторного взятия под контроль российскими войсками Херсона.
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале глава российского региона также написал, что Вооружённым силам РФ сейчас вполне по силам освободить от ВСУ всё правобережье Днепра.

«Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — считает он.

Сальдо напомнил, что как раз 2 марта 2022 года российская армия уже освобождала Херсон. По его словам, для многих жителей города «это было похоже на чудо». Губернатор также отметил, что для всего Северного Причерноморья начался новый исторический период, связанный с повторной интеграцией в состав России.

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#всу
#рф
#херсон
#херсонская область
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Активное наступление ВС РФ по всем направлениям, взятие Бурлацкого, Скудного и острова Забич: последние новости СВО на 2 марта
02 марта 2025, 10:52

Фото: iStock/FridayIvo

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Российские военные ведут активное наступление на юге Суджанского района. В районе Куриловки ВС РФ проводят операции по зачистке лесных территорий, что представляет опасность для логистических путей Украины. Противник оказывает упорное сопротивление и предпринимает безуспешные попытки контратак.

В зонах боевых действий наступила весенняя распутица, что усложняет положение ВСУ, бронетехника застревает в курских чернозёмах на просёлочных и лесных дорогах. Украинские военные вынуждены вести технику по основным трассам, где она становится лёгкой мишенью для огня ВС РФ.

В населённом пункте Лебедёвка и его окрестностях продолжаются боевые действия. Бойцы из группировки «Север» ведут ожесточённые бои, постепенно продвигаясь вглубь населённого пункта. Из района Малой Локни поступает информация о том, что российские войска продвинулись на 750 метров. Сражения носят интенсивный характер, противник пытается удержать свои позиции.

За прошедшую неделю российскими военными освобождены населенные пункты Марьевка, Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, на очереди освобождение Малой Локни. ВСУ в этих районах отрезано от снабжения. ВС РФ ведет работу по окружению украинских формирований в районе Суджи.

Покровское направление


На Покровском направлении российские войска продолжают наступление вдоль дороги, связывающей Запорожье и Курахово. Несмотря на сильное сопротивление украинских сил в южных районах Запорожья, складывается угроза окружения ВСУ в этом районе.

На северном фланге российские подразделения активно действуют вдоль линии Надеждинка — Запорожье, где происходят ожесточённые бои в районе Преображенки. Войска РФ продвигаются к Котляровке. На западе Покровского направления российские силы ведут атаки, в то время как противник усиливает свои позиции.

В северной части Удачного российские формирования удерживают контроль над Котлино, несмотря на давление со стороны украинских сил. Противник, неся потери, пытается организовать контратаки в Зверево, Песчаном и близ Бельгийки. На южном фланге обстановка остаётся стабильной.

В населенных пунктах Лысовка и Даченский продолжаются интенсивные бои. На восточном участке идёт борьба за дорогу Тарасовка — Романовка, где российские силы ведут огонь из Тарасовки и западных позиций села Леонидовка.


Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ
Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ

Угледарское направление


По информации Министерства обороны, под контроль в этом районе взяты населённые пункты Бурлацкое и Скудное. Российские войска успешно завершили операцию по уничтожению выступа между Привольным и Бурлацким, что позволило расширить контролируемую территорию на 4,5 километра. Это создает предпосылки для дальнейших атак на Шевченко, который является ключевым логистическим узлом для украинских сил в этом районе.

Вблизи Константинополя российские подразделения продвинулись на 1 километр, с основными столкновениями на западе населённого пункта. С южной стороны силы РФ оказывают давление на стратегически важный пункт противника — село Богатырь. На северном участке фронта продолжается операция по очистке северной части Андреевки, а российские бойцы укрепляют свои позиции в лесных массивах на подходах к Алексеевке.

Купянское направление


Российские силы продолжают укреплять свои позиции на берегах реки Оскол, наращивая давление в направлении Кондрашовки. Министерство обороны России официально объявило о взятии под контроль села Тополи.

Со своей стороны, Вооруженные силы Украины ищут новые маршруты для обеспечения своих войск после уничтожения переправы в Осиново. В ответ на это, российская артиллерия и авиация атакуют цели в Боровой и Харькове, создавая дополнительные трудности для украинской логистики.

Херсонское направление


Основные сражения происходят в районе Антоновского моста, где российские военные успешно противостоят натиску противника. Примечательным достижением стало подтверждение контроля Вооружённых сил Российской Федерации над островом Забич, который находится в дельте реки Днепр. ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За прошедшие сутки под обстрел попали десять населённых пунктов.

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