Минобороны: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

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Российские военнослужащие уничтожили терминал спутниковой связи Starlink ВСУ, служащий для разведки, управления войсками и коммуникации между частями на поле боя. Это произошло в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Уточняется, что бойцы войсковой группировки «Север» уничтожили важный объект системы связи при помощи беспилотного летательного аппарата.
Минобороны снабдил пост видеозаписью, на кадрах которой можно увидеть момент атаки терминала российским беспилотником.
Украинские военнослужащие с начала СВО действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Эта система принадлежит компании SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену, миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску.
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«Оператор дрона группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны снабдил пост видеозаписью, на кадрах которой можно увидеть момент атаки терминала российским беспилотником.
Украинские военнослужащие с начала СВО действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Эта система принадлежит компании SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену, миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску.
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Александр Бойцов