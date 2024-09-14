Минобороны сообщило о 19 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

Фото: istock / NiseriN
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 сентября сбили 19 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны России в Телеграм-канале.
Уточняется, что 10 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще 9 — над территорией Белгородской области. В оборонном ведомстве сочли действия Украины как попытку совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Зеленский пожаловался на сокращение поставок ракет к HIMARS от США
Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву сбивать российские дроны
Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией
Алина Юрчак