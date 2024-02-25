Минобороны сообщило о шести сбитых за ночь шести беспилотниках ВСУ

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Ночью российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них два над Белгородской областью и четыре — над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило российское Минобороны.
Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.
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Артем Путинцев