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Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за последние сутки сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» российской армии Вадим Астафьев.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка и Володинка», — сообщил Астафьев, добавив, что в ходе контрбатарейной борьбы украинские войска при этом потеряли орудия Д-20 и Д-30.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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