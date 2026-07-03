Минобороны сообщило об ударах ВКС по пунктам размещения ВСУ у Красного Лимана

03 июля 2026, 13:50

Фото: iStock/IherPhoto

В Минобороны России сообщили, что авиация ВКС нанесла удары по местам временного размещения украинских подразделений в Алексеево-Дружковке и районе Красного Лимана. Об этом пишет РИА Новости.