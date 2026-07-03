Минобороны сообщило об ударах ВКС по пунктам размещения ВСУ у Красного Лимана
В Минобороны России сообщили, что авиация ВКС нанесла удары по местам временного размещения украинских подразделений в Алексеево-Дружковке и районе Красного Лимана. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, самолеты применили осколочно-фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Удары пришлись по пункту 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в Алексеево-Дружковке в ДНР и по району дислокации 120-й отдельной бригады теробороны у Красного Лимана.
В министерстве уточнили, что авиация поразила обе цели. Там добавили, что украинские подразделения понесли значительные потери в личном составе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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