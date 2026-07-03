«Серьезный конкурент»: политолог оценил шансы Залужного на выборах президента Украины

03 июля 2026, 11:35

Политолог Денисов: Залужный может претендовать на пост главы Украины

Фото: iStock/twinsterphoto

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный действительно может претендовать на пост президента Украины. Такое мнение выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, украинские СМИ сообщили, что Залужный заявил Зеленскому, что будет принимать участие в выборах президента Украины, если они состоятся предстоящей осенью.



В разговоре с Общественной Службой Новостей политолог подчеркнул, что на сегодняшний день говорить о реальном проведении выборов на Украине «просто абсурдно». Для этого необходимо решить большое количество вопросов.





«Тот факт, что Залужный уже давно является серьезным конкурентом Зеленскому, не является секретом. Экс-главком ВСУ вполне может претендовать на должность нового главы Украины», — отметил Денисов.