ЦСП «Витязь» ведёт набор на программу подготовки операторов дронов
В Московской области продолжается набор на программу подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа. Обучение проводит Центр специальной подготовки «Витязь».
Курс рассчитан на граждан России старше 16 лет с полным общим образованием. Занятия проходят очно. Программа занимает 126 часов. Основной блок включает 112 часов лекций и практики за 14 дней. Учебная нагрузка составляет до восьми часов в день, а академический час длится 50 минут. После итоговой аттестации выпускникам присвоят квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем «с максимальной взлётной массой 30 кг и менее»». Слушатели получат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.
Учебный план охватывает воздушное право, правила использования воздушного пространства и порядок согласования полётов, в том числе над населёнными пунктами. Участники разберут нормы по запретным и ограниченным зонам, изучат основы навигации, аэродинамики и метеорологии, познакомятся с характеристиками техники и требованиями эксплуатационной документации. Отдельный раздел посвящён подготовке вылета. Будущие операторы учатся прокладывать маршрут, оформлять планы для органов управления воздушным движением, составлять полётные программы и загружать их в бортовые системы. Преподаватели разбирают вопросы связи, ведения служебных бумаг и порядок действий при нештатных ситуациях, включая поиск аппарата после аварийной посадки.
Практика строится вокруг реальных навыков. Слушатели работают с аэронавигационными материалами, оценивают погоду и орнитологическую обстановку, выполняют расчёты и формируют полётные задания. Во время занятий они осваивают профильное программное обеспечение, проверяют состояние техники, запускают БПЛА, управляют ими на расстоянии и следят за параметрами полёта через наземные станции. Финальный этап программы посвящён послеполётному обслуживанию и оформлению документации. После завершения курса желающие смогут заключить контракт на службу в зоне СВО. Для контрактников в Подмосковье предусмотрены обеспечение формой, питание, проживание, компенсация дороги, помощь с документами, круглосуточное сопровождение и социальные гарантии.
Подробные условия службы и требования к кандидатам размещены на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
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