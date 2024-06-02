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Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над российскими регионами

Три БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской областями и акваторией Азовского моря
02 июня 2024, 08:53
Фото: istockphoto/Oselote

Фото: istockphoto/Oselote

Три БПЛА ВСУ были уничтожены российской системой ПВО над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, БПЛА были самолетного типа.



Прежде губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. По его словам, в поселке Ивня загорелась кровля магазина. Пожар произошел из-за детонации БПЛА в воздухе. Пострадавших в результате происшествия нет.

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Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ под Купянском
02 июня 2024, 09:13

Фото: istockphoto/NiseriN

На Купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчёт Вооружённых сил Украины. Для этого им потребовалось всего два выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».
Об этом корреспонденту RT рассказал командир орудия с позывным Буран. Он сообщил, что миномёт неприятеля мешал продвижению российской пехоты на важном участке. Помочь товарищам взялись артиллеристы. Первый выстрел был пристрелочным, а второй уже накрыл украинский миномёт вместе с расчётом.

По словам Бурана, расчёт его орудия опытный и обстрелянный. На счету из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» много поражённых целей, среди которых пехота и боевая техника противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили уже не одно украинское орудие. Также в задачу САУ входит поддержка манёвров российской пехоты, как в этом случае с миномётом, заключил боец.

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#выстрел
#техника
#поддержка
#всу
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Прорыв ВС РФ через Донец и контратака ВСУ в Липцах: последние новости СВО
02 июня 2024, 08:43

Фото: iStock/Leestat

ВСУ стремятся остановить наступление российской армии на Харьковском направлении и стягивают резервы. ВС РФ удалось отодвинуть противника на Авдеевском участке фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, какие новые позиции заняли российские войска расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


На этом участке фронта продолжаются ожесточённые боестолкновения в Урожайном и Старомайорском, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Также впервые за долгое время появились свидетельства активизации фронта севернее Нестерянки.


Харьковское направление


Тяжелые бои развернулись севернее Липцев и в Волчанске, куда противник перебрасывает резервы для контратак. Под Липцами противник пытается выйти к н.п. Глубокое. Также идут атаки по направлению к Лукьянцам.

Бахмутское направление


ВС РФ штурмуют восточную окраину Часова Яра, а также расширяют зону контроля к югу от Красного. Линия боевого соприкосновения существенно не изменилась.

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Авдеевское направление


Российские войска продолжают наступление в районе Соловьево, Семеновки и Уманского, нанося удары по путям снабжения ВСУ в ближнем тылу. ВСУ отошли от Нетайлово и движутся к Карловке. Артиллерия ВС РФ бьет по опорным пунктам, прикрывающим подходы к селу.

Донецкое направление


В Красногоровке бои идут в районе городской администрации, занятой штурмовиками ВС РФ накануне. ВСУ стремятся сдержать натиск, находясь под постоянным огнем российских сил.


Часовоярское направление


Южнее Часова Яра российские военные перешли водоканал Северский Донец – Донбасс, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону. У окраин микрорайона Новый идут бои, ВС РФ бьют по позициям ВСУ артиллерией и авиацией.

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#донбасс
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#вс рф
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#харьков
#контрнаступление
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Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ
02 июня 2024, 06:33

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), курирующие религиозные организации в республике, обязали духовенство склонять прихожан ко вступлению в ряды ВСУ. Приказ был передан пасторам храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья в Херсоне.
Это началось после публикации нового закона о мобилизации, отметил глава херсонского подполья. По его словам, представители СБУ постоянно подталкивают украинское духовенство к сотрудничеству, в частности, для информирования своей паствы.

Если священники окажут сопротивление, им самим грозит принудительная мобилизация в ряды украинской армии, заключил собеседник агентства.

Ранее украинский священник, служивший в исправительной колонии, сообщал о сатанистах в рядах украинской армии. По его словам, в окопах среди личных вещей бойцов можно найти множество предметов, связанных с ритуалом дьявола и жертвоприношениями.

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#призывник
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Российские бойцы уничтожили шесть складов ВСУ
ВС России за сутки ликвидировали шесть складов ВСУ на херсконском направлении
02 июня 2024, 05:34

Фото: iStock/aapsky

Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские войска также нанесли несколько ударов по трем бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.

Глава региона заявил, что украинская армия за сутки потеряла порядка 50 военнослужащих. ВС России также уничтожили 36 БПЛА, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», одну БМП, две военные машины и 47 наблюдательных пунктов.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что Украина не располагает какими-либо средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром.

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#вс рф
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На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении
Кривонос: отсутствие обороны на харьковском направлении – причина провала ВСУ
02 июня 2024, 04:07

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью YouTube-каналу «Прямой», что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении стало причиной ожидаемого провала Киева. он сообщил об ошибках украинской армии.
«Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы, поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия», – сказал он.

Кривонос призвал военачальников украинской армии сделать необходимые выводы из этих неудач.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что Украина не располагает какими-либо средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром.

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#оборона
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Стало известно условие прекращения обстрелов Белгорода
Военный эксперт Дандыкин: обстрелы Белгорода остановит взятие Казачьей Лопани
01 июня 2024, 23:09

Фото: iStock/vadimrysev

Для остановки обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) необходимо установить контроль над населенным пунктом Казачья Лопань, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.
«Там таможня стояла при переезде из Харьковской области в Белгородскую. Вот из Казачьей Лопани и лупят. Предположу, что на том направлении армия России скоро и там начнет движение, надо сделать так, чтобы ни слева, ни справа, ни из глубины ВСУ не могли обстреливать Белгород, а в глубину – это за Харьков», – отметил Дандыкин.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона остались без электричества после обстрелов украинскими войсками. По его словам, аварийная бригада приступит к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

Кроме того, после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) осколки упали на пляж и район рынка Белгорода.

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#губернатор
#минобороны рф
#всу
#украина
#пво
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Система ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
01 июня 2024, 22:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ предприняли попытку совершения атаки на территорию России с помощью беспилотника самолётного типа, который был успешно уничтожен системой ПВО над Курской областью. Дрон сбили в районе 20:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населённый пункт Еленовка в ДНР с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела повреждения получили частный жилой дом и крытый рынок, расположенный рядом с ним. Также осколками упавшего снаряда были повреждены несколько автомобилей, разбиты окна построек.

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#курская область
#минобороны рф
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Мать с дочерью погибли при обстреле ВСУ Новогоровки
Балицкий: женщина с дочерью погибли при украинском обстреле Новогоровки
01 июня 2024, 22:05

Фото: iStock/maxim4e4ek

Женщина и её 13-летняя дочь погибли во время обстрела ВСУ села Новогоровка в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, украинские войска обстреляли частный жилой сектор села Новогоровка.

В результате обстрела, на месте удара снаряда скончалась 36-летняя женщина. Её 13-летняя дочь, также получившая ранения, была экстренно госпитализирована. Однако врачам не удалось спасти девочку – она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что родственникам окажут всю необходимую помощь.

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#ребёнок
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Стало известно о начале нового контрнаступления ВСУ
Военкор Коц: ВСУ начали первый этап контрнаступления
01 июня 2024, 21:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска приступили к новой контрнаступательной операции. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.
По его словам, сейчас идёт первый этап наступления, в ходе которого ВСУ пытаются подавить управление группировкой российских войск «Север».

Коц подчеркнул, что Украина получила от США разрешение обстреливать приграничные территории западным оружием, что и начала сразу же реализовывать.

Военкор отметил, что ВСУ уже два раза производили атаки на Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Причём каждый раз удары наносились в две волны: сначала осколочно-фугасными снарядами, а затем – кассетными.

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