Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над российскими регионами

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Три БПЛА ВСУ были уничтожены российской системой ПВО над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, БПЛА были самолетного типа.
Прежде губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. По его словам, в поселке Ивня загорелась кровля магазина. Пожар произошел из-за детонации БПЛА в воздухе. Пострадавших в результате происшествия нет.
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Анастасия Хохлова