Минобороны: ВС РФ сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

Фото: iStock/PavelRodimov
Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территорию страны с использованием ракет и дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Система ПВО зафиксировала и уничтожила три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. Один дрон был перехвачен в Брянской области.
Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки территории РФ с применением тактических ракет «Точка-У». Снаряды были сбиты. Жертв в результате происшествий нет.
Прежде сообщалось, что ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны показало кадры прилета борта с освобожденными из плена военными
«Я в России!»: минобороны опубликовало кадры возвращения военных РФ из плена ВСУ
Минобороны: из украинского плена вернулись 75 российских военных
Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки территории РФ с применением тактических ракет «Точка-У». Снаряды были сбиты. Жертв в результате происшествий нет.
Прежде сообщалось, что ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны показало кадры прилета борта с освобожденными из плена военными
«Я в России!»: минобороны опубликовало кадры возвращения военных РФ из плена ВСУ
Минобороны: из украинского плена вернулись 75 российских военных
Анастасия Хохлова