Минобороны: из украинского плена вернулись 75 российских военных

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С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что взамен были переданы 75 военнопленных украинской армии. В военном ведомстве добавили, что воздушные судна военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в мае текущего года боевики ВСУ потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в мае текущего года боевики ВСУ потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова