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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 бойцов и шесть гаубиц в зоне ответственности подразделения «Юг». Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра соединения Сергей Румянцев.
По его словам, ВСУ потеряли 340 боевых самолетов и четыре единицы техники.
Представитель Минобороны добавил, что подразделение «Юг» улучшило свои позиции вдоль линии фронта и уничтожило живую силу и технику 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Кроме того, российские войска отразили две контратаки ВСУ.
Ранее на Западе заявили, что силы РФ понесли тяжелые потери под Курском. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.
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«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119», – уточнил он.
Представитель Минобороны добавил, что подразделение «Юг» улучшило свои позиции вдоль линии фронта и уничтожило живую силу и технику 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Кроме того, российские войска отразили две контратаки ВСУ.
Ранее на Западе заявили, что силы РФ понесли тяжелые потери под Курском. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.
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Александр Климов