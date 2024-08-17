Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что в Курской области в плен попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бойцы бригады «Азов»*.
«Взяли в плен трех, одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», – заявил генерал-майор.
Генерал-майор Алаудинов также отметил, что российские войска атаковали в Курской области пять пикапов, пять бронемашин, два грузовика и беспилотный робот-сапер.
Накануне вечером Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области 220 военнослужащих.
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* признана террористической организацией и запрещена в России
Александр Климов