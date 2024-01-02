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Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений

МО: ВС РФ в 2023 году сформировали две армии, корпус и 50 соединений и частей
02 января 2024, 11:42
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В РФ появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что также появились четыре дивизии, восемнадцать бригад и двадцать восемь полков.

Напомним, в начале декабря глава российского государства Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Согласно указу, штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.


Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности ждет российскую армию в период с 2023 по 2026 год. По словам министра, это делается для обеспечения военной безопасность государства, а также защиты новых регионов.

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В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет
Игнат: о передаче Украине истребителей F-16 речи больше не идет
02 января 2024, 11:23

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада».
По его словам, новые данные о получении самолетов или обучении пилотов отсутствуют. Игнат отметил, что ничего не видел, так как не был там.

Ранее на Украине требовали как можно скорее получить истребители F-16, однако уже сейчас в США с каждым днем возрастает количество политиков, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины. В западных странах считают, что правительству необходимо обращать внимание на внутренние проблемы стран, а не на спонсирование киевского режима.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» - видео
«РусВесна»: По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
02 января 2024, 11:16

Фото: istockphoto/IKvyatkovskaya

Российские Военно-космические силы (ВКС) впервые массово применили для атаки на украинскую столицу гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Зафиксировано как минимум 11 попаданий по объектам на территории Киева.
Как сообщают корреспонденты телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», несколько ракет ещё находятся в воздухи и скоро также «посетят» столицу Незалежной. Мэр города Виталий Кличко ранее сообщал об отключении электричества в четырёх районах столицы после серии взрывов. Удары также наносились по Харькову, Винницкой и Кировоградской областям.

Сначала в воздух поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они атаковали со стороны Херсонской и Сумской областей. Следом за ними ВКС России задействовали девять самолётов МиГ-31, являющихся носителями сверхзвуковых ракет «Кинжал». Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.






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В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
В Крыму назвали будущую военную операцию ВСУ по захвату полуострова популизмом
02 января 2024, 11:10

Фото: iStock/gutaper

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Шонуса, военная операция, которую Зеленский старается провести с достижением какого-либо успеха, закончится для него и его солдат плачевным образом, даже не успев начаться. Он подчеркнул, что РФ может защитить свои территории от любой агрессии.

Шонус заключил, что крымчане за последние 10 лет множество раз слышали заверения киевского режима о скором захвате полуострова, однако победа будет за Россией.

Ранее в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.

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Зеленский сделал неоднозначное заявление о ситуации внутри Украины
Economist: Зеленский не хочет, чтобы украинцы думали о внутренней политике
02 января 2024, 10:39

Фото: istockphoto/sandsun

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что его сограждане излишне концентрируются на вопросах внутренней политики. А им больше следует задуматься, например, о вопросах мобилизации.
Трудности военного периода и противостояние с Россией должны быть для граждан Украины на первом месте, заявил лидер киевского режима в интервью журналу The Economist. Вместо этого люди обсуждают внутриполитические вопросы и действия властей, несколько раздражённо отметил Зеленский.

«Давайте тогда проводить выборы, менять конституцию и законы. Но тогда Вооружённым силам Украины придётся забыть о любых наступательных действиях», — заявил президент Украины.

Зеленский и ранее неоднократно подчёркивал, что проведение выборов в стране было бы крайне несвоевременным шагом. На фоне неудач на фронте положение киевского лидера становится всё более шатким и неопределённым, отмечает зарубежное издание.

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Автосалон Tesla горит в Киеве после серии взрывов
02 января 2024, 10:39

Фото: istockphoto / RamonCast

Автосалон Tesla и резервуары с горючим загорелись после прилета в Киеве, сообщают СМИ.
По словам мэра города Виталия Кличко, возгорание произошло на складском помещении на 2000 квадратах в Подольском районе.

Напомним, что в Киеве прогремела серия взрывов. В результате удара, в некоторых районах пропало электричество и водоснабжение.

При этом, в Киеве продолжают греметь взрывы, поэтому устранять последствия и проводить аварийно-восстановительные работы пока не возможно.

Ранее также говорилось о нападениях на Харьков, Кропивницкий (бывший Кировоград) и Винницкую область. Некоторые ракеты улетели далеко в тыл — на Западную Украину. Воздушная тревога прозвучала на всей территории ​Украины.

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Мэр Киева Кличко сообщил о частичном отключении электричества в городе
02 января 2024, 09:43

Фото: istockphoto/DmyTo

Некоторые районы украинской столицы остались без света после серии взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Компания ДТЭК, обеспечивающая электричеством столицу Незалежной, уточнила, что без света остались Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Оболонский район города. Как написал боксёр и политик (!) в своём телеграм-канале, энергетики пообещали восстановить электроснабжение сразу, как только позволит ситуация. Экстренные службы направлены также в Печерский район.

Сообщается, что в Киеве продолжают греметь взрывы, поэтому проводить аварийно-восстановительные работы пока не представляется возможным. Ранее также сообщалось об атаках на Харьков, Кропивницкий (бывший Кировоград) и Винницкую область. Некоторые ракеты улетели далеко в тыл — на Западную Украину. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

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#электричество
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«Страна.ua»: Взрывы звучат на территории Винницкой области
02 января 2024, 09:06

Фото: istockphoto/RamonCast

Серия взрывов прогремела на территории Винницкой области на западе Украины. Также звуки разрывов были слышны в Киеве и Кропивницком Кировоградской области.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что вслед за пуском ракет с самолётов стратегической авиации РФ были запущены баллистические ракеты с территории Белгородской области. Ракеты Х-101/555 заходят через Сумскую область. Ракета из Житомира изменила направление и также летит на Киев. Ранее сообщалось о четырёх реактивных снарядах, запущенных в сторону украинской столицы.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Российские ракеты бьют по системам противовоздушной и противоракетной обороны Незалежной, а также по радиолокационным станциям. Атакам подвергаются взлётно-посадочные полосы аэродромов и склады авиационного топлива. Часть ракет летит в глубокий тыл — на Западную Украину.

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#аэродром
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В Харькове и области произошла серия взрывов
02 января 2024, 08:43

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В некоторых районах украинского Харькова были слышны взрывы. Это произошло на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.
По сообщению украинского телеканала ТСН, взрывы носили серийный характер. В этот день, 2 января, также появлялась информация о взрывах в Киевской области. В районе украинской столицы работали системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога объявлялась в Киеве и накануне, 1 января. Также были слышны взрывы в городе Днепре (ранее Днепропетровск).

Со стороны министерства обороны РФ комментариев пока не поступало. Военкоры сообщали о вылете российской стратегической авиации в сторону Украины. Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам противника и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

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Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России на «Елке желаний»
02 января 2024, 06:52

Фото: IStock/Galina Tcarkova

Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Воздушно-десантными войсками и Герой России, помог осуществить новогоднее желание девятилетнего Кирилла Сычева из Московской области в рамках инициативы «Елка желаний», передает РИА Новости.
Ребенок, сын погибшего Героя России, мечтал о ноутбуке для учебы, и свою просьбу он направил в письме к Деду Морозу.

«Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кирилл Сычев, мне 9 лет. Учусь я хорошо, люблю футбол и являюсь капитаном команды. Хочу быть военным, как мой папа, Герой России, который ушел от нас на войну. На Новый год папа обещал подарить мне ноутбук для учебы, но он больше не может это сделать. Можешь ли ты, Дедушка Мороз, помочь мне? Я буду стараться быть еще лучше в новом году! С Новым годом!» — написал Кирилл в своем послании.
Министерство обороны сообщило, что генерал Теплинский откликнулся на просьбу мальчика и исполнил его желание.

«Дорогой Кирилл, твое желание будет осуществлено. Дед Мороз поручил отправить тебе подарок. С Новым годом! Желаю тебе удачи, терпения и всего самого хорошего в этом новом году! Будь хорошим и слушай свою маму. С праздником!» — поздравил командующий ВДВ Кирилла.
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