Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений

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В РФ появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что также появились четыре дивизии, восемнадцать бригад и двадцать восемь полков.
Напомним, в начале декабря глава российского государства Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Согласно указу, штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности ждет российскую армию в период с 2023 по 2026 год. По словам министра, это делается для обеспечения военной безопасность государства, а также защиты новых регионов.
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Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
Напомним, в начале декабря глава российского государства Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Согласно указу, штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
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Екатерина Коршунова