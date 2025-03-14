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Минобороны РФ: в церкви Черкасского Поречного найдены тела убитых мирных жителей

Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

В Курской области солдаты российской армии обнаружили тела убитых мирных жителей Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида», — рассказали в ведомстве.

Населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица были освобождены российскими солдатами 9 марта. По данным Минобороны, бойцы ВСУ разместили в Церкви опорный пункт. После его захвата украинские военные сбежали, оставив своих раненых сослуживцев.

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Baza: в Туапсе на нефтяной базе начался пожар после атаки беспилотников
14 марта 2025, 04:08

Фото: iStock/abadonian

Беспилотники атаковали нефтяную базу в городе Туапсе Краснодарского края, на которой в результате происшествия начался пожар. Об этом сообщает Baza.
«По словам очевидцев около получаса назад они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар», — пишут в telegram—канале.

Сирены о воздушной тревоге сработали только после произошедшего. Известно о введении плана «Ковер» в сочинском аэропорту. В воздушной гавани ограничили вылет и прилет самолетов. Официальные источники пока никак не комментировали произошедшее.

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Reuters: США начнут поставлять Украине модернизированные бомбы GLSDB
14 марта 2025, 01:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США хотят возобновить поставки на Украину оружия дальнего действия, в результате чего Киев получит модернизированные бомбы GLSDB. Об этом пишет Reuters.
По данным источника агентства, модернизированные бомбы были применены на испытательных стрельбах в последние недели. Их использование на поле боя может случиться уже в ближайшие дни, так как запасы уже находятся в Европе. В последний раз это оружие использовалось Украиной несколько месяцев назад. Боеприпасы предоставят Киеву на фоне новостей о том, что в стране закончились запасы американских ракет ATACMS.

Еще в мае прошлого года Reuters писало об эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы против GLSDB. О первом сбитом снаряде данного типа Минобороны РФ сообщило 28 марта 2023 года.

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Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова Подоляка о РФ
13 марта 2025, 23:49

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об агрессии РФ. Дипломат высказалась в своем telegram-канале.
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — пишет Захарова.

Свой комментарий представитель МИД дала после слов Подоляка о РФ. Глава офиса украинского президента заявил, что России пора прекратить свои агрессивные действия, либо выполнить часть договоренностей с США.

Помимо комментария Захарова прикрепила к посту мем из фильма «Банды Нью-Йорка», где персонаж говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь!».

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Президент РФ объявил, что может обсудить с Трампом идею перемирия на Украине
13 марта 2025, 22:12

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключил, что может обсудить с американским лидером Дональдом Трампом идею перемирия на Украине, сообщило агентство ТАСС.
Владимир Путин обратил внимание, что Российской Федерации нужно по этому поводу провести переговоры с американскими коллегами.

«Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать», — уточнил глава государства на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам Владимира Путина, Россия поддерживает саму по себе идею завершить украинский конфликт мирными средствами.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Президент объявил, что возвращение некоторых западных партнеров на российский рынок может поразительно отразиться на деятельности и их компаний, и отечественных компаний.

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#переговоры
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Президент РФ выразил благодарность освободившим Суджу военным
Путин поблагодарил военных, освободивших Суджу в Курской области
13 марта 2025, 21:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим, освободившим Суджу в Курской области. Российского лидера процитировало агентство РИА Новости.
«Вчера мне позвонили и сказали, что завтра Суджа будет в наших руках. Так и произошло. Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу», — обратил внимание глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что все намеченные планы российских войск на участки вклинения в Курскую область, удастся исполнить.

«Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты», — указал российский лидер.

Напомним, 13 марта Минобороны России сообщило, что армия России освободила Суджу в Курской области от оккупации ВСУ, вместе с тем под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Меловой и Подол.

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