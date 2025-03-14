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В Курской области солдаты российской армии обнаружили тела убитых мирных жителей Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида», — рассказали в ведомстве.
Населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица были освобождены российскими солдатами 9 марта. По данным Минобороны, бойцы ВСУ разместили в Церкви опорный пункт. После его захвата украинские военные сбежали, оставив своих раненых сослуживцев.
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