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Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах «Ахмата»

Алаудинов: несколько бойцов «Ахмата» попали в плен при освобождении Курщины
Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

При освобождении оккупированных ВСУ территорий Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли. Об этом сообщил командир подразделения Апти Алаудинов. Его слова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Алаудинов не стал уточнять число чеченцев, попавших в плен к ВСУ, но выразил надежду на то, что всех удастся вернуть домой. Также, по словам генерала, при освобождении Курской области погибло несколько бойцов «Ахмата», еще несколько получили ранения или пропали без вести.

«Даст Бог, мы установим, где каждый, — и, если он погиб, мы найдем тела, чтобы они были у родных», — отметил Алаудинов.

Он уточнил, что в Курской области осталось освободить всего пять населенных пунктов.

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#всу
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Раскрыто, что на самом деле скрывается за сделкой по редкоземельным металлам
Эксперт Фельдман: Трамп считает сделку по металлам лучшей гарантией безопасности
13 марта 2025, 16:50

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп считает сделку по редкоземельным металлам лучшей гарантией безопасности для Украины, так как никто не осмелится посягнуть на американский бизнес. Об этом заявил политолог Павел Фельдман. Однако Киев, по его мнению, все равно хочет иных гарантий со стороны Штатов и Евросоюза.
«Многострадальное соглашение по редкоземельным металлам фактически провозглашает украинские земли экономической вотчиной Вашингтона. Трамп убеждает Владимира Зеленского в том, что никто не осмелится посягнуть на американские владения, пока в Белом доме находится сильный лидер», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь сенатор Григорий Карасин прокомментировал предложение США о временном прекращении огня на Украине. В разговоре с «Известиями» политик подчеркнул, что американцы должны информировать Россию через официальные каналы, а не через СМИ. По его словам, Москва будет ждать более конкретных и серьезных шагов в сторону окончательного разрешения конфликта.
«Мы устами президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова неоднократно говорили, что мы против бессмысленного и неоговоренного какими-то конкретными условиями прекращения огня, потому что это все используется для того, чтобы восстановить и нарастить силы, потенциал военный. Мы это уже проходили в 2015-м и дальше годах», — указал сенатор.
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Стало известно, что происходило на переговорах в Джидде
Политолог Тимофеев: США показали Киеву на встрече в Джидде, «кто в доме хозяин»
13 марта 2025, 16:44

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США показали Украине на переговорах в саудовской Джидде, «кто в доме хозяин». Об этом заявил программный директор клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев. По его словам, позиция Вашингтона хоть и не совпадает с точкой зрений Москвы, но стала более предрасположенной к диалогу, чем при администрации бывшего президента Джо Байдена.
«Исходная переговорная позиция Киева была довольно быстро приведена к американскому знаменателю. <…> Администрация Трампа пытается показать, кто в доме хозяин. Они считают, что хозяин именно Вашингтон, потому что он дает и помощь, и деньги. Эта помощь приостанавливалась, но при сговорчивости Киева снова возобновилась. Это инструмент воздействия», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Иван Мезюхо считает, что, соглашаясь с американскими требованиями о прекращении огня, Владимир Зеленский на самом деле пытается угодить президенту США Дональду Трампу после их перепалки в Овальном кабинете. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что Киев намерен втянуть Россию в аналог очередных Минских соглашений.
«Президент России Владимир Путин озвучил условия для прекращения огня. Ничего с тех пор в этом смысле не поменялось. Наши условия известны. Мы не проигрывающая сторона в этом конфликте, чтобы отказываться от своих условий или чтобы вступать в историю, связанную с потенциальным «Минском-3». Мы уже проходили историю с Минскими соглашениями, которые не соблюдались украинской стороной», — указал Мезюхо.
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Лукашенко раскрыл, когда получится договориться об окончании конфликта на Украине
Лукашенко: договориться об Украине получится, когда РФ достанет козыри
13 марта 2025, 16:35

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

У России есть важные козыри в ситуации на Украине, и договориться об окончании конфликта удастся тогда, когда Москва их достанет. Такое заявление в беседе с журналистами сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Так, белорусский лидер уверен, что Москве сложно согласиться на предложение США по перемирию на 30 дней, так как ВС РФ сейчас имеют большие успехи на поле боя.

«У них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — заявил Лукашенко.
О каких именно козырях идет речь, Лукашенко не уточнил.

При этом президент Белоруссии заявил, что у США нет плана по украинскому конфликту, а Вашингтон лишь «зондирует почву».

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#сша
#президент
#лидер
#вс рф
#лукашенко
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Бывший премьер Украины назвал единственный вариант долгосрочного мира с Россией
Экс-премьер Украины: смена режима в Киеве является единственным вариантом мира
13 марта 2025, 16:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Единственным вариантом для долгосрочного мира России и Украины является смена нацистского политического режима в Киеве. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, на данный момент в заключении мирного соглашения заинтересованы лишь Россия и США.
«Все, что сейчас есть на Украине: и Верховная рада, и Зеленский, и вот эти Порошенки-Тимошенки... Они что, в мире заинтересованы? Зачем им мир нужен — чтобы сделаться нулем политическим?» — пояснил Азаров в разговоре с RT.
В свою очередь профессор НИУ ВШЭ, политолог Марат Баширов рассказал, как после переговоров США и Украины в Джидде будет развиваться переговорный процесс. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что несмотря на оказанное давление со стороны американцев на украинскую делегацию, Киев необязательно будет во всем подчиняться Вашингтону. По его мнению, Украина представляет собой множество элитных групп.
«Украина сейчас не едина. Там есть несколько элитных групп. Есть группы, которые понимают, что если война закончится, то им конец. Есть группы, которые хотят сохранить то, что они взяли во время войны. Есть группы, которые хотят вернуться и вернуть то, что у них отняли во время войны. Там очень много разных интересов», — поделился политолог.
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Стало известно, сколько времени уйдет на зачистку Суджи
Военэксперт Дандыкин: на полную зачистку Суджи от ВСУ уйдет несколько дней
13 марта 2025, 16:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На полную зачистку Суджи в Курской области от остатков ВСУ уйдет несколько дней, операция по освобождению города близка к завершению. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин пояснил, что некоторые боевики ВСУ могут прятаться в подвалах или маскироваться — может быть, сотни человек. Зачистка, подчеркнул он, подразумевает проверку всех освобожденных территорий силами Росгвардии, когда подразделения ВС РФ уже продвигаются вперед.
«Заходят подразделения Росгвардии и, соответственно, проверяют. Может, кто-то в женское платье оделся, может, еще как-то. Факт остается фактом, что операция по освобождению идет к своему логическому завершению», — заключил военный эксперт.
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Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи

Минобороны РФ подтвердило окончательное освобождение Суджи в Курской области
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