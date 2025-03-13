Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах «Ахмата»

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)
При освобождении оккупированных ВСУ территорий Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли. Об этом сообщил командир подразделения Апти Алаудинов. Его слова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Алаудинов не стал уточнять число чеченцев, попавших в плен к ВСУ, но выразил надежду на то, что всех удастся вернуть домой. Также, по словам генерала, при освобождении Курской области погибло несколько бойцов «Ахмата», еще несколько получили ранения или пропали без вести.
Он уточнил, что в Курской области осталось освободить всего пять населенных пунктов.
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«Даст Бог, мы установим, где каждый, — и, если он погиб, мы найдем тела, чтобы они были у родных», — отметил Алаудинов.
Он уточнил, что в Курской области осталось освободить всего пять населенных пунктов.
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Элина Позднякова