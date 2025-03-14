Беспилотники атаковали нефтяную базу в Туапсе — видео

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Беспилотники атаковали нефтяную базу в городе Туапсе Краснодарского края, на которой в результате происшествия начался пожар. Об этом сообщает Baza.
«По словам очевидцев около получаса назад они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар», — пишут в telegram—канале.
Сирены о воздушной тревоге сработали только после произошедшего. Известно о введении плана «Ковер» в сочинском аэропорту. В воздушной гавани ограничили вылет и прилет самолетов. Официальные источники пока никак не комментировали произошедшее.
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