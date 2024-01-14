Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево

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Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение складу авиационных боеприпасов на аэродроме ВСУ Долгинцево в Днепропетровской области. Удары наносились с помощью ракет и дальнобойной артиллерии.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 23 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области. Также удалось перехватить и уничтожить 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
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Александр Бойцов