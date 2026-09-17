Минобороны заявило о массированном ударе по объектам промышленности Украины
Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной и оборонной отраслей Украины, а также по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в Минобороны России, цели находились в Киеве, Запорожье и Одесской области. В ведомстве заявили, что удар достиг поставленных задач.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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