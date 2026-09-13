Освобождение Веселого, удары по центрам снабжения ВСУ, перехват польских разведывательных дронов: последние новости СВО на 13 сентября
Российские войска продолжают наносить системное огневое поражение тыловой инфраструктуре Украины и укреплённым позициям ВСУ на ключевых направлениях спецоперации. ВС РФ ведут активную работу по уничтожению опорных пунктов, пунктов управления дронами и живой силы противника, а также перехвату вражеских разведывательных и ударных аппаратов. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 389 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Чувашской Республикой и над акваториями Каспийского, Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские войска в течение ночи провели серию групповых атак на узлы снабжения, задействованные в доставке и распределении военных грузов, а также на энергетические объекты, поддерживающие их работу. По данным Минобороны РФ, при ударе использовались высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны.
Среди поражённых целей — логистический центр «Новая Почта» в селе Нерубайское Одесской области, где хранилось и распределялось имущество для нужд ВСУ. Также выведены из строя электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, питающие портовую и складскую инфраструктуру двух областей. Помимо этого, ударам подверглись объекты железнодорожной сети на западе Украины, задействованные в перевозке военных грузов из европейских стран.
Огневое поражение опорных пунктов ВСУНа Днепропетровском направлении операторы разведывательных дронов группировки «Центр» выявили несколько укреплённых узлов обороны противника. Координаты вражеских позиций сразу поступили на пункт управления танкового батальона для поддержки атакующих. Экипаж Т-72Б3М быстро подготовил машину к работе.
Получив целеуказание, танкисты выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой позиции. Корректировку и оценку результатов вели в реальном времени с помощью беспилотников. Согласно данным объективного контроля, узел обороны ВСУ полностью ликвидирован. Потери противника составили до 30 военнослужащих.
Уничтожение позиций ВСУ в лесополосе Запорожской областиОператоры разведывательных БПЛА группировки «Восток» обнаружили в лесных насаждениях обустроенные позиции противника. Часть укреплений служила опорными пунктами ВСУ, в остальных размещались средства связи, антенны и аппаратура управления дронами. Танковым экипажам подразделения «Восток» были переданы координаты целей.
Танкисты вышли на рубежи огневого поражения и ликвидировали найденные укрепления и пункты управления БПЛА. Удары наносились также по позициям врага перед наступлением штурмовых групп. После подавления основных огневых точек подразделения ВС РФ заняли лесополосы и закрепились на новых рубежах.
Перехват вражеских дронов расчётами ПВОВ ходе дежурных полётов бойцы подразделения войск беспилотных систем зенитного ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки «Центр» сбили четыре вражеских аппарата. Среди ликвидированных целей — американский ударный дрон самолётного типа «Хорнет» класса барражирующих боеприпасов, а также польский тактический разведчик FlyEye.
Ликвидация боевиков ВСУ внутри сформированного «котла»Расчёты ударных дронов подразделения войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» продолжают ликвидировать пункты управления БПЛА, инженерные сооружения, технику и личный состав ВСУ в Харьковской области. Круглосуточное наблюдение с применением воздушных средств разведки позволило минувшим днем выявить замаскированные позиции противника.
Координаты найденных объектов поступили операторам ударных беспилотников для огневого поражения. Ударные дроны уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу подразделений ВСУ, находящуюся в окружении на территории Харьковской области.