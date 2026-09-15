Пушилин: не все люди соглашаются покидать освобождённые ВС РФ города

15 сентября 2026, 18:54

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Некоторые жители отказываются покидать освобождённые ВС РФ населённые пункты в ДНР, несмотря на то, что многие сильно разрушены. Об этом в программе «Эффект Санчеса» рассказал глава Республики Денис Пушилин.





Он уточнил, что часто лично посещает сёла и деревни, которые российские военные освободили от присутствия ВСУ. Пушилин приезжает туда для анализа обстановки и решения вопросов по скорейшему восстановлению разрушений.





«Я должен не только смотреть, но и налаживать там жизнь. К сожалению, не все хотят покидать свои дома. Практически в каждом населённом пункте, который мы освобождаем, остаётся какая-то часть жителей, которые отказываются переезжать в пункты временного размещения (ПВР)», — приводит RT слова главы ДНР.