Миномётные расчёты ВС РФ уничтожили группу ВСУ после их неудачной контратаки

ВСУ предпринимают очередные попытки атак, однако подвергаются обстрелу со стороны ВС РФ и отступают на прежние позиции. О том, как складывается обстановка на линии фронта, кто имеет преимущество, и на каких направлениях перешли в наступление российские бойцы, читайте в материале «Радио 1».