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Миномётные расчёты группировки войск РФ «Южная» на северском направлении СВО уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их неудачной попытки контратаки. Об этом 7 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев