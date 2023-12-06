Российская артиллерия уничтожила транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллеристы мотострелкового соединения группировки ВС РФ «Центр» сорвали ротацию ВСУ и ликвидировали на Краснолиманском направлении транспорт подвоза личного состава и боеприпасов противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» сорвали очередную безуспешную ротацию украинских националистов, уничтожив средства подвоза личного состава и боеприпасов на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что российские артиллеристы получили от разведывательной группы информацию о готовящейся ротации и оперативно нанесли точный удар по технике ВСУ.
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